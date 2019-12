Holec: Chvilkaři našli svého spasitele. Jmenuje se Čižinský a pro opozici je to špatná zpráva | info.cz

Byl to typický Čižinský, nenápadný Machiavelli rozpadající se pražské koalice, v níž mezi sebou zpovzdálí nechává vzájemně požírat Piráty a Spojené síly pro Prahu. Nikdo ho sice na poslední demonstraci na pódium úplně nezval, prodávat se demonstrantům měli hlavně ODS, STAN, TOP 09 a lidovci, což je mimochodem parta, kterou když dáte dohromady, tak vždycky skončí politickým kanibalismem. Čižinský taky mluvil až jako poslední, jak bývá jeho zvykem. Možná i proto sklidil jako obvykle největší slávu.

Místo předčítání nudných partajních programů totiž deklaroval založení nové politické „fronty“ jménem 3000 statečných. „Nechceme tříštit, chceme spojovat,” oznámil Čižinský z pódia. Jak jinak, spojování vždy prodává líp než hádky. Navíc ho opozici veřejně přikázal i Minář, takže se Čižinský dobře trefil do noty. Být ovšem ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL nebo i Piráty, tak zpozorním: když totiž Čižinský mluví o spojování, vždycky myslí spojování vlastní, které umí jako málokdo.

Před časem se za lidovce nechal zvolit do sněmovny, načež proti nim méně bratrsky kandidoval v pražských volbách s vlastní Prahou sobě, takže ho museli vyloučit. A i v pražské koalici se spojuje hlavně sám se sebou, když úspěšně tříští Piráty a Spojené síly, k nimž kromě TOP 09 a STAN patří i lidovci. Sněmovnu chce Čižinský dobýt stejně, jako už dvakrát dobyl Prahu 7 a před rokem i pražský magistrát, kde si pro jistotu nesedl do stále toxičtější koaliční rady, aby zůstal „čistý“: s pomocí dobrovolníků bude doma, po hospodách i na sociálních sítích znovu sbírat hlasy lidí, z nichž se pak ve volbách stane vítězná politická síla.

„Chceme oslovit lidi, které nyní standardní partaje oslovit nedokážou. Nechceme demokratický tábor štěpit, jsme připraveni spolupracovat tak, aby nebyl oslaben a žádné hlasy nepropadly,“ řekl Čižinský Hospodářským novinám a nevyloučil ani spolupráci s Minářem, jenž chce ve svém cirkusu demonstrací pokračovat i v novém roce. Jaká ironie: Minář zoufale hledal někoho, kdo spojí tradiční opozici, až nakonec našel Čižinského, který ji umí štěpit jako málokdo.

Ostatně kdyby Čižinský nebyl učitel dějepisu a latiny, ale ajťák s dredy, co doma těží kryptoměny, tak určitě patří k Pirátům – i v jeho politické DNA je destrukce tradiční politiky. Na rozdíl od pravicové opozice je taky typický městský levičák, co ruší novoroční ohňostroj kvůli zvířatům a z města chce vyhnat všechna auta, protože sám jezdí mezi všemi svými funkcemi na kole. To on chce řidičům dlouhodobě zavřít pražská nábřeží, což je nápad, kvůli němuž Spojené síly málem položily pražskou koalici.

A mimochodem: v Praze 1, kde pro změnu za Prahu sobě starostuje bratr Čižinského Pavel, právě z koalice kvůli „názorovému nesouladu“ utíká uskupení My, co tady žijeme, které tvoří KDU-ČSL, STAN, LES a Iniciativa občanů. Jde přitom o úplně stejný „názorový nesoulad“, jaký pokládá i magistrátní koalici: týká se opačného pohledu na privatizaci bytů, zvyšování nájemného, soukromé vlastnictví i podnikání a hlavně způsobu řízení chodu úřadu. Největší ironie ale je, že se Čižinského zřejmě bojí i sám Minář, a proto ho zatím z opozice radši vynechával.

Šéf Milionu chvilek si sice buduje auru „nevinného studenta“, coby zručný organizátor masy a marketér sebe sama ale samozřejmě vidí, že je Čižinský v podstatě stejný jako on. A že by mu právě nenápadný žralok z Letné nakonec mohl jeho „firmu“ sežrat. I proto Čižinský na poslední demonstraci nemluvil za opozici, ale „aktivní občany“. A i kvůli němu sem nakonec přišla skoro celá opozice. I ta správně vytušila, že právě Čižinský nakonec může shrábnout všechen Minářův politický kapitál, zatímco jí zbudou demonstrace.