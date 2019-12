Holec: Chytne se opozice do Čapího hnízda? Zemanův verdikt ji může ztrestat hůř než Babiše | info.cz

Na první pohled se samozřejmě zdá, že poslední týden Babiš schytal vánoční nadílku, jakou si úplně nepřál: nejdřív z Bruselu do Prahy dorazil audit Evropské komise o jeho střetu zájmů, který se hned „vyšvihl“ na mimořádný bod jednání sněmovny. Načež státní zástupce Pavel Zeman oznámil, že se Babiš znovu stává trestně stíhaným. Opozice si proto znovu štědře dopřála adventní punč. Její lídři hned Babiše vyzvali k rezignaci, zatímco nová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hodila na svůj twitter přání dalšího hlasování o nedůvěře vládě. Rychleji by to nestihl snad ani Donald Trump.

Politika miluje ironie a tohle může být další z nich: obnovení Babišova trestního stíhání může nakonec hůř ztrestat opozici než samotného premiéra a šéfa hnutí ANO. Ostatně nejlíp to demonstroval – byť jako obvykle v jeho případě nechtěně – poslanec ODS Marek Benda, právník s poněkud „řidším“ titulem z plzeňských práv. Ten v České televizi řekl, že zatímco zastavení kauzy Čapí hnízdo zanechalo „pachuť“, její obnovení je určitě to správné rozhodnutí. Přání otcem myšlenky, říká se a Benda jakoby mluvil i za opozici: Zeman jí teď vrátil její velké téma, které nonstop těží už dva roky.

A z něhož za dva roky nevytěžila vůbec nic. Volební preference ODS, TOP 09, STAN i lidovců zůstávají přesně na hodnotách ze sněmovních voleb 2017. Tedy přimhouříme-li oko zvlášť nad TOP 09 a STAN, které některé průzkumy osvobozují od řehole ve sněmovně. Žádný z lídrů těchto stran taky s oblíbeným „antiBabišem“ za celé ty dva roky nepronikl ani mezi nejpopulárnější politiky, oblíbenější než šéf ODS Petr Fiala dokonce zůstává i kápo KSČM Vojtěch Filip. To naopak Babiš, který i jako čerstvě stíhaný poslední sněmovní volby bezprecedentně vyhrál, stále vévodí hitparádě osobní politické popularity. A volební preference ANO drží kolem třiceti procent.

Takhle úplně nevypadá správná medicína, to spíš choroba. A nic na tom nezměnila ani dvakrát plná Letná, jejímž leitmotivem byl taky Babiš. A kde si mimochodem opozice vyslechla i od šéfa Milionu chvilek Mikuláše Mináře, že její „antiBabiš“ prostě nefunguje a že ANO musí porazit v demokratických volbách. Opozice se trestním stíháním i auditem logicky opíjí, protože to je nejpohodlnější: trestní stíhání za ni dělá justice a audit EU. To přijít s vítězným volebním programem, lídrem a rétorikou je mnohem pracnější.

Jak teď ostatně znovu ukázala i ODS, „lídr“ opozice. Sotva do světa vypustila svou „vítěznou“ volební vizi „Země, která vítězí“, začala se od některých vlastních slibů radši sama distancovat. A mimochodem: když teď šéfka TOP 09 volá po dalším hlasování o nedůvěře vládě, měla by nejdřív radši vystřízlivět. Ano, naoko to teď sice pro Babiše nebyly dva nejlepší dny, skutečné rozložení politických sil ale ukázalo středeční hlasování o státním rozpočtu, nejdůležitějším zákonu každého roku.

Bez problémů prošel včetně všech pozměňovacích zákonů KSČM, zatímco opozice neprosadila jediný. Moc jí nepomůže ani případné vyslovení nedůvěry vládě, které nic neřeší. A navíc právě Pekarová Adamová by si měla dávat pozor, co si vlastně přeje. Opozice stále zůstává rozbitá a kdyby náhodou došla k předčasným sněmovním volbám v téhle kondici, zvlášť pro TOP 09 by to mohly být i její poslední volby. První žena v jejím čele by tak byla i první ženou, co nadobro zhasne a zamkne partajní sekretariát.

Babiš už několikrát převedl, že se v byznysu naučil, že co ho nezabije, to ho posílí. Měla by se od něj přiučit i opozice. „AntiBabiš“ ji zabíjí už delší dobu a ani poslední Zemanův verdikt v neprospěch Babiše ji nespasí. Některé opoziční strany čekají v zimě volební sněmy, což kromě brutálních pijatyk bývá ideální příležitost i pro nepříjemné pravdy. Opoziční politici by třeba mohli začít aspoň tím, že se v rámci frontálního útoku na voliče nebudou distancovat od vlastních programů.