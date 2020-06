Holec: Čižinský sobě! Odstranil ředitelku, rozvrátil školu a od chaosu dal ruce pryč | info.cz

I nebožtík Jaroslav Dietl by nejspíš žárlil na tenhle příšerný příběh, jaký Čižinský stvořil, protože jako starosta Prahy 7 prostě může. Ale popořadě. Uznávané ředitelce Macečkové končilo šestileté funkční období, ale chtěla pokračovat, a proto předložila koncepci na dalších šest let. Sklidila výborné hodnocení a školu s rozšířenou výukou jazyků pozitivně hodnotila i loňská zpráva České školní inspekce. Její žáci mají na „sedmičce“ jedny z nejlepších výsledků a rodiče si ji obecně pochvalují. Nikdo nepochyboval o tom, že Macečková bude pokračovat dál.

Než přišel Čižinský a řekl, že nebude – nehledě na přání učitelů, na petice rodičů a všeobecnou podporu ředitelky. Radnice na její místo vyhlásila konkurz a za podmínku dala mimo jiné „progresivní“ vedení školy známé i kvůli školním uniformám pro děti. Školní rada, složená ze zástupců radnice, rodičů a učitelů, sice hlasovala proti vyhlášení konkurzu, jenže Čižinský řekl, že to bylo těsně (5:4) a konkurz zkrátka bude.

Byl a Macečková se ho na přání rodičů na poslední chvíli zúčastnila, i když všichni tušili, že stejně nemá šanci. Nepletli se. Svůj truckonkurz ovšem nakonec projel i Čižinský, když ho musel zrušit. Sami rodiče, což je asi nejvýmluvnější, totiž upozornili na to, že dva první kandidáti na ředitele školy jsou tak „toxičtí“, že se jich nakonec lekl i Čižinský.

Škola tak kvůli němu zůstala bez plnohodnotného ředitele (shodou okolností i během koronakrize, což je dvojnásob nešťastné). A proč vlastně? Protože není alternativní: děti se tu normálně známkují a dostávají úkoly. Kantoři tu – obrazně řečeno – nechodí v batice a nemají duši zalitou samým sluncem, což je mimochodem důvod, proč mnozí rodiče dali své potomky právě sem. Na Praze 7, kterou Čižinský považuje za svůj osobní „rajón“, to byla v podstatě poslední nealternativní škola, a právě proto se starosta rozhodl, že je potřeba tu zavést „správné“ způsoby, jak se na „sedmičku“ sluší. Výsledkem jeho tažení je rozvrat a odchod části pedagogického sboru.

Na místo Macečkové byl nedávno dočasně jmenován Jaroslav Andrle, trutnovský zastupitel za hnutí Žít v Trutnově a bývalý koordinátor vědy a výzkumu KRNAPu. Andrle teď rodiče uklidňuje, že se nic neděje. Jenže ti nejsou slepí. Dobře vidí, co se děje, a tím spíš je děsí, kdo jejich děti bude učit od září. Příznačné navíc je, že sám Čižinský, pachatel toho všeho, dal od školy ruce radši pryč, protože jeho vlastní dílo začalo politicky páchnout.

Celé to má ještě jeden rozměr. Ukazuje to, proč se Praha sobě chová podobně i na pražském magistrátu, jehož zcela nefunkční koalice připomíná právě holešovickou základku. I tady chce Čižinský dělat věci jako ve své čtvrti, což naposledy nejlíp – nebo spíš nejhůř - ukázala akce se zavřenou půlkou jednoho úseku Smetanova nábřeží. Proti byly koaliční Spojené síly pro Prahu i Praha 1, na jejímž území se vše odehrává, primátorský náměstek pro dopravu za Prahu sobě Adam Scheinherr to ale stejně na doporučení svého partajního šéfa udělal, protože stejně jako Čižinský prostě může. Ostatně jak to šéf Prahy Sobě zdůvodnil na Facebooku: „Řekl jsem si, že to takhle dál nejde. Musíme se do něčeho pustit...“ Ano, do čehokoli a pěkně přes mrtvoly!