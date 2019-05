Holec: Fiala už zase sní. Měl by si sundat růžové brýle | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Už je z toho tradiční povolební déjà vu: ODS ve volbách utrhne více než sedm procent, kterými ji voliči ztrestali za kmotrovskou dekadenci v roce 2013, a Petr Fiala z toho hned vidí modře. Po eurovolbách, v nichž ODS získala 14 procent hlasů, se proto nadšeně spojuje s lidovci a taky vyhlašuje další „demokratický blok“, co konečně utne éru Andreje Babiše. Fiala znovu čte kouřové signály: lidé prý dali v eurovolbách znamení, že nechtějí vládu ANO a navíc podle něj dvě opoziční strany dostaly dohromady v součtu víc než Babiš.

Přání otcem myšlenky, říká se tomu. A Fiala určitě není po volbách do Evropského parlamentu sám, komu se to přihodilo; stejně se eurovolby pokusili intepretovat i někteří komentátoři, kteří mají tradičně blízko k ODS a TOP 09. Myšlenková blízkost ale obvykle mění realitu, jak většina z nás dobře ví z hospody, spíše v mlžnou páru. Ano, ODS a Piráti opravdu dali v eurovolbách dohromady více hlasů než ANO. Jenže i ANO přidalo ve srovnání s volbami v roce 2014 pět procent a jeho lídryně Dita Charanzová získala druhý největší počet preferenčních hlasů. A to v eurovolbách, které úplně nejsou jeho silnou disciplínou, protože v nich nejvíc volí jeho odpůrci.

Takhle úplně nevypadá signál, že voliči nechtějí ANO, ne? Povolební kocovina bývá zrádná a Fiala možná zapomněl, že před érou Babiše mívala ODS v eurovolbách 30 procent hlasů, takže objektivně řečeno má před sebou ještě kus cesty, aby o „comebacku“ nemuseli mluvit jen v ODS. „Mou ambicí je, aby konzervativně liberální politika v ČR byla nejsilnější,“ zasnil se šéf ODS v povolebním rozhovoru. Počítejme, že brněnský profesor politologie nejspíš do konzervativně liberální politiky nepočítá komunisty, ČSSD a SPD. K ruce mu tak zbývají lidovci, TOP 09 a STAN.

Fiala – soudě podle jeho matematiky z eurovoleb – sice evidentně počítá i s Piráty, to je ale samozřejmě zrada jakýchkoli konzervativně liberálních idejí: „kluci“ a „holky“ jsou novodobí komunisti, co jdou s dobou, a proto loupí hlavně na internetu. Navíc by si v ODS měli dávat bacha, komu ve svém snu podávají ruku. V pirátském volebním sloganu „Pusťte nás na ně“ se totiž upřímně počítá i s ODS. Ale zpět k lidovcům, TOP 09 a STAN: ti všichni si v posledních eurovolbách, které naopak mají být jejich silnou disciplínou, pohoršili; lidovcům voliči dokonce vykroužkovali lídra Pavla Svobodu a již tradiční „koalice z nouze“ TOP 09 a STAN přišla o 4,5 procenta.

A mimochodem: právě ve dnech, kdy Fiala začal znovu snít svůj modrý sen, zveřejnila preference pro sněmovní volby agentura Median. ANO má 30,5 procenta, ODS 14,5 procenta a Piráti 12 procent, zatímco lidovci, TOP 09 a STAN dál přešlapují kolem pětiprocentní hranice, pod níž už je jen politické peklo. Čísla Medianu jsou jen dalšími v řadě, která potvrzují setrvalý trend: ODS s Piráty nedá dohromady ani volební zisk ANO, zatímco všem jejich parťákům do případné antibabišovské vládní koalice vážně hrozí „koalice bezvýznamnosti“.

A co hůř: průzkumy volebních preferencí za poslední rok víceméně ukazují, že se „comeback“ ODS zastavil právě někde kolem 14 procent, tedy na necelé polovině politické síly ANO. Čtrnáct procent samozřejmě můžete interpretovat různě, záleží hlavně na počtu drinků, jimiž jste se oslavili. Na hlavní politický proud současnosti to ale nevypadá ani na dně láhve. Navíc TOP 09, někdejšího vládního parťáka ODS, nejspíš čeká menší masakr na podzimním volebním sněmu. A ty budoucnosti zpravidla taky moc nepřejí.

Jejího šéfa a volebního lídra Jiřího Pospíšila sice voliči tentokrát ještě pustili do Bruselu, současně s tím mu ale ukázali i prostředník: kdysi populární Pospíšil získal varovně nízký počet hlasů a jen potvrdil, že jestli právě teď něco končí, tak je to jeho éra. Ostatně znovu si toho všimnul i zakladatel a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a začal Pospíšilovi pro jistotu znovu kolegiálně mydlit schody. A není ve straně vůbec sám.

Vlastně se nyní jen opakuje historie ze sněmovních voleb v roce 2017. I ty jasně vyhrálo ANO a i tehdy druhá ODS začala hned mluvit o spolupráci konzervativně liberálních stran, které si kvůli tomu začaly říkat „demokratický blok“. Záhy z něj samozřejmě nic moc nezbylo, jak už to bývá. I opoziční strany se totiž rychle vrátily ke staré dobré politické praxi, kdy platí, že můj zisk rovná se ztrátě druhého. A zvlášť v době, kdy se nějakými volbami trestáme každý rok.

Bývalý šéf STAN Petr Gazdík proto začal Pirátům celkem správně říkat „populisti“, zatímco Piráti v Praze de facto osvobodili ODS od vítězství v loňských komunálních volbách, protože prostě chtěli mít primátora. Ostatně právě Praha nejlíp ukazuje, co jsou Piráti zač a že ODS proto ve skutečnosti ve sněmovně zbývají jen strany, jimž vážně hrozí, že ze sněmovny vypadnou. Fiala po eurovolbách znovu oprášil svou starou ambici, že chce definitivně porazit Babiše.

Proč ne. Politický lídr, co nechce někoho porazit, by se měl nechat vyšetřit. Jen by měli v ODS konečně odložit růžové brýle. S nimi se nevyhrává ani v holčičím pokojíčku.