Holec: Foldynův „jazyk“ bude ČSSD ještě bolet | info.cz

A to přesto, že v Lidovém domě samozřejmě předstírají úlevu. Možná si sice i upřímně oddychli, že už se nebudou muset trápit PR „kreativou“, jak žehlit například to, když chtěl Foldyna „dát jazyk“ muži protestujícímu proti spanilé jízdě ruských Nočních vlků, protože si prý myslel, „že je gay“. Nebo když vloni během letní (ne)ministerské krize jménem Šmarda ještě v barvách ČSSD říkal, že by po případném odchodu své strany z koalice nejspíš hlasoval pro pokračování vlády ANO bez ČSSD.

V Lidovém domě jsou sice poslední dobou na žehlení nejen vlastních volebních průšvihů celkem zvyklí, Foldyna je ale přece jen zvláštní kategorie. Je jistě otázka, jak se bývalý děčínský boxer a lodní mechanik zabydlí v SPD, protože i ta je extra kategorie: spíž než politickou stranu připomíná vojenskou četu, jíž velí generál Okamura, který netoleruje žádnou osobní emancipaci. Zkuste se začít „vybrušovat“ z jeho linie a prostě končíte.

Kvůli revoltě dokonce pohřbí i vlastní politické dítě, jak nedávno předvedl s Úsvitem, když se jeho členové začali zajímat, kam zmizely všechny ty státní miliony za mandáty. Okamura je sice taky „bizár“, jenže úplně jiný. Ale zpátky k ČSSD. Foldyna za ni vždy kandidoval nebo ji i vedl do voleb ve svém domácím Ústeckém kraji, který dlouho býval volební tradiční baštou ČSSD. Právě tady vyrostli její nejhorší „kmotři“ a právě tady dělávala největší volební výsledky.

Ostatně i proto odsud kdysi na Prahu táhl i bývalý kápo ČSSD Jiří Paroubek, jenž tu v roce 2010 utrhl téměř 25 procent hlasů. To tehdy trumfla jen severní Morava, další bývalá volební bašta ČSSD. Sedm let poté ovšem strana na Ústecku utrhla pouze 6,6 procenta, bídný podprůměrný výsledek i v sedmiprocentním volebním debaklu. A zkuste hádat, kdo byl v roce 2017 jediným poslancem ČSSD, který dokázal v Ústeckém kraji obhájit mandát: ano, Foldyna.

Z Prahy to samozřejmě může vypadat lehce strašidelně, právě bývalý místopředseda ČSSD je ale věrným reprezentantem někdejších severočeských voličů strany: v podstatě dělník a boxer se slabostí pro nostalgii po někdejších „zlatých“ průmyslových časech regionu, kde dnes lidé v hospodách spontánně pořádají spanilé noční jízdy proti „islámským migrantům“, které nikdy ani neviděli. Foldyna proto může ČSSD sebrat kritické hlasy, které tak zoufale potřebuje.

Strana totiž „vyklízí“ i kraj, v němž kdysi dvacet let diktovala s ODS. Zatímco v roce 2012 tady ještě získala přes 16 procent hlasů, v posledních krajských volbách už utrhla necelých 12 procent. A to vlastně byly ještě zlaté časy ve srovnání s dnešní situací, kdy nejednotné ČSSD dokonce hrozí vypadnutí ze sněmovny. Strana sice v Ústí sedí v krajské koalici, to ale jen proto, že s lehce toxickou trojkou komunistů a SPD/SPO obešla jasně vítězné ANO.

„V severních Čechách jsou emotivní voliči, sociální demokracie a její centrální lídři s nimi nezvolili správný způsob komunikace. Je tu také do jisté míry specifické uskupení lidí, kteří chtějí silného lídra,“ vysvětlil Foldyna šestiprocentní ústecký výprask ČSSD v posledních sněmovních volbách. Těžko říct, jestli tím myslel, že má „jazyk“ lidem rozdávat i šéf strany Jan Hamáček nebo má stejně jako on motorku osedlat i Jana Maláčová, aby se přiblížili lidem. Na Foldynu si ale v ČSSD už brzy určitě (ne)radi vzpomenou.