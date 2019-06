Holec: Geislerová a spol. se opili vlastní dokonalostí. V boji za demokracii mluví jako komunisti | info.cz

Proč ne. V demokraciích bývají demonstrace s nadsázkou řečeno způsobem, jak hlasitá menšina vzkáže tiché většině, že v zemi nepanuje totalita. Je proto ironie, že známé tváře, což jsou jako obvykle hlavně herci, mluví k lidem div ne jako komunisti. Třeba Jiří Mádl na demonstraci v Českých Budějovicích řekl: „Babiš v zatím ještě demokratických volbách vyhrál. Stihl si obsadit spoustu důležitých úřadů a institucí, protože kdyby to neudělal, šel by sedět. Všichni to víme.“

Mádl se narodil tři roky před pádem minulého režimu, tak jen pro jistotu: přesně jako on kdysi mluvili i komunisti. Ti tehdy taky věděli, že má někdo jít sedět, a ten taky sedět šel; policie, žalobci a soudy to jen posvětili. Nejen Mádlovi navíc evidentně uniká další ironie: demonstruje se tu za nezávislou justici, ta ale určitě neznamená, že lidi posílají „sedět“ jejich spoluobčané na ulici, protože to je anarchie.

Mádl v tom v početné herecké partě není sám. Jednou z mediálních tváří demonstrací se stala i herečka Martha Issová, jež s Mádlem před devíti lety natočila volební klip Přemluv bábu!, který důchodcům radil, aby nevolili komunisty a ČSSD. Ta před časem v rozhovoru pro Neovlivní.cz vytkla prezidentovi Miloši Zemanovi i Babišovi, že se nesnaží „jednoduché voliče“ povznést k vyšším principům, což podle ní mají elity dělat.

Povznést „jednoduché voliče“ k vyšším principům? Fakt? To už jsme totiž u nás vyzkoušeli. Výsledkem byl diktát jedné strany a lágry. Jedna skupina lidí si prostě řekne, že je lepší než ti druzí, kteří proto potřebují povznést k vyšším principům... A najednou vás všude povznáší KSČ, StB nebo Lidové milice.

Hercům teď ale pomáháme páchat veřejné dobro i my novináři, kteří se taky rádi považujeme za elity, byť ze společenských průzkumů vycházíme hůř než uklízečky. Vcítit se do role „jednoduchých voličů“ Zemana a Babiše zkusila i moderátorka DVTV Daniela Drtinová, která zpovídala herečku a další z „tváří“ protestů Annu Geislerovou. Ta se nejdřív podivila, proč má vůbec „obhajovat“ požadavek demonstrací, aby rezignoval premiér, načež jí Drtinová podala pomocnou ruku.

Novinářka se v podstatě zeptala, jestli by se obě neměly na moment vžít do pozice voličů ANO, kteří třeba nežijí v Praze. Geislerová nás ujistila, že se do nich umí dobře vcítit. Takže obratem usoudila, že jejich informovanost v dnešní digitální době není „tak velká jako ta naše“ a že je veřejné dění „možná ani nezajímá“. Geislerová soustavně odepisuje početnou skupinu svých spoluobčanů a soudí, že je potřeba za „těmahle lidma“ jezdit a věci jim vysvětlit, „aby je pochopili stejně“. Že hnutí ANO vyhrálo volby třeba i proto, že mnoho z jeho 1,5 milionu voličů věci pochopilo, ale prostě vyhodnotilo jinak než ona, což k demokracii tak nějak patří, tu nikoho nenapadne...

Mezi těmi voliči byl třeba František Jantač, jaderný inženýr připravující se na práci v jaderné elektrárně Temelín. Jemu bych ale radši neříkal „jednoduchý volič“ – jaderná fyzika nebývá nejjednodušší, vzpomeňme na Černobyl. Nejen Jantače „našel“ týdeník Respekt, když se ve svém nedávném vydání věnovaném Babišovi rozhodl dát hlas i voličům ANO.

Respekt samozřejmě udělal to, co patří k práci seriózních médií, jejichž obsah ještě nevyrábí trollí farma: prostě dal hlas i tiché většině. A její zástupci v týdeníku ukázali, že jsou informovaní stejně dobře jako všichni ostatní; jen si tyto informace neinterpretují stejně jako politická opozice, jejíž tón převzala většina pražských médií. Hledání voličů ANO – jako by byli exoty z jiné planety – jen dokazuje, že většina redakcí žije ve vlastní politické bublině a aktuální společensko-politické dění nahlíží právě skrz ní. Dělám v médiích čtvrt století a vím, že většina novinářů volí ODS, TOP 09 a někteří nově i Piráty.

„V poslední době se často setkávám s názorem, že má člověk svá občanská práva využívat jenom v demokratických volbách. To by znamenalo, že má jít, hodit lístek do urny, čtyři roky být zticha a potom může zase znovu volit,“ řekla Issová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Svatá pravda. Redukovat demokracii jen na volby vždy zavání totalitou podobně jako chtít povznášet voliče, co nevolí „správně“ jako já, k vyšším principům. Problém je, když začnete na demonstracích za nezávislou justici posílat lidi do tepláků, protože prostě víte, že do nich patří. Nebo když jako Geislerová nabudete pocit, že právě vy své politické požadavky přece nemusíte obhajovat. Tomu se říká elitářství a právě jemu může Issová, Geislerová, Mádl a spol. poděkovat za Babiše se Zemanem.