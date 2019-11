Holec: Generační džihád v Praze. Ideologií je urputnost v prosazování nesmyslů | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Hlavní město v těchto dnech „slaví“ rok vlády koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil, které sdružují TOP 09, STAN a lidovce. Není ale moc co slavit. I mnozí Piráti by se nejradši zbavili svého primátora Zdeňka Hřiba, zatímco Spojené síly by z nefunkční koalice „PR gest“ nejradši prchly úplně, protože nefunguje lidsky ani politicky. Problém je, že Pražany nakonec možná potká to nejhorší: kvůli politické roztříštěnosti magistrátu současná koalice dovládne až do konce.