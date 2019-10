Holec: Historické lekce pro Okamuru jsou skvělý nápad. Jeho voliči ale milují hloupost | info.cz

„Dobrý den, pane Okamuro, s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru... Považuji to za profesní povinnost podat Vám pomocnou ruku, aby se Vaše politické proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních,“ píše Stehlík kápovi SPD.

Ta podle něj potřebuje lekci moderních dějin a hlavně odborné vysvětlení pojmů jako nacionalismus, vlastenectví, diktatura, totalita a demokracie, aby veřejně nepůsobila zbytečně negramotně. To je hezká ironie, protože právě demokracii má SPD ve svém názvu, přestože její vnitřní fungování i veřejné vystupování ukazuje spíše na opak. Nápad s historickými lekcemi pro „okamurovce“ Stehlík dostal, když se na Facebooku SPD objevil status s říšskou orlicí třetí říše v kombinaci s Evropskou unií a s dovětkem, že podobnou Evropu, jakou chtěla třetí říše, chce i Evropská unie.

I to je samozřejmě ironie, protože dnešní EU kdysi vznikla právě jako budoucí ochrana Evropy před případnými dalšími třetími říšemi, které mnohé z nás stále napadají hlavně v noci u internetu, kdy bývá nejlepší čas pro nejlepší nápady. Ale vysvětlujte to SPD, která mimochodem sama připomíná třetí říši, když už Okamura tolik miluje historické odkazy: její ideologií byl nacismus, který se podobně jako SPD taky primárně politicky vymezuje negativně. Otevřete si volební „noviny“ SPD a jste rázem ve válce proti všem.

Nacisté nenáviděli téměř všechny ne-Němce, zatímco současná SPD stojí na šíření strachu nejen z převážně muslimských migrantů, ale stále více i cizinců obecně. Okamurova ideologie by se dala nejlíp popsat jako „Čechy Čechům“, což býval oblíbený slogan pravicových extremistů včetně neonacistů, než s ním sofistikovaněji začal pracovat šéf SPD, jak ostatně popisují i poslední zprávy BIS; podle nich právě Okamura ukradl oblíbená témata extremistů, jen bez pouličních rvaček a veřejných odkazů k nacistům.

A že taky dobře ví proč: když lidem v roce 2013 prodával „konec bordelu“, utrhl ve volbách 7 procent; když o čtyři roky později zvedl díky předchozí migrační krizi šíření strachu z migrantů a cizinců, dostal téměř 11 procent hlasů a přeskočil ve sněmovních volbách i komunisty nebo ČSSD. Třeba chudák důchodce a nadšený šiřitel Okamurových fake news Jaromír Balda uvěřil šéfovi SPD natolik, že v rámci boje s islámskými teroristy kácel stromy na vlakové koleje. Soud ho odsoudil za terorismus.

Stehlíkova nabídka historických lekcí pro „okamurovce“ je proto vítanou službou veřejnosti. Dokonce se vsadím, že by na ni historik určitě dostal i nějakou dotaci EU, což by právě v SPD jistě ocenili. Jen se obávám, že Okamura svou partu do školy nikdy nepřivede, protože právě „vědění“ bývá největším nepřítelem podobných spolků, které tmelí blaho sdílené hlouposti. Pošlete kádry SPD na historické lekce, a Okamura se klidně může vrátit na Staromák s asijskými turisty.