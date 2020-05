Holec: Hoďme do toho granát a uvidíme. Vedení Prahy začíná připomínat konceptuální umělce | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | „Řekl jsem si, že to takhle dál nejde. Musíme se do něčeho pustit. Klidně do něčeho kontroverzního, za co třeba dostaneme tak trochu ‚na zadek‘, ale konečně rozběhneme diskusi o obrovském problému našeho hlavního města. Konečně protrhneme tu neviditelnou hráz nicnedělání. Tak se na nás za to provedení nezlobte – děláme to pro vás,” napsal na Facebook k uzavření půlky pražského Smetanova nábřeží šéf Prahy sobě a starosta Prahy Jan Čižinský.

A ještě pro jistotu dodal: „Vítězství všech Pražanů, kteří chtějí moderní město s čistším vzduchem a funkční veřejnou dopravou.” Konečně je to tedy venku. A že to byla fakt dlouhá agónie, než jsme díky Čižinského Facebooku zjistili, co se to vlastně v Praze za vlády Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu děje. Byť v rámci objektivity řekněme, že by posledně jmenovaná parta byla nejradši, kdyby se mnohé věci ze společného koaličního díla neděly, protože se od nich pořád musí distancovat.

Teď už to ale víme: programem pražské koalice je něco udělat – a teprve pak se uvidí. Ano, za každou cenu. Prostě do současného stavu věcí, které někde fungují líp a jinde hůř, hodíte granát a něco se stane. Cokoli, na výsledku nezáleží. Trumfem je samotná akce. Jako Pražan se proto celkem začínám bát, do čeho se tahle koalice do příštích voleb ještě pustí, protože před sebou nejspíš má ještě dva a půl roku trápení. Praha je navíc celkem velké město a o nápady včetně těch šílených určitě není na magistrátu nouze.

Bohužel spíše naopak. Jak se kupí koaliční průšvihy, trumfují se hlavně Piráti s Prahou sobě v zoufalství. V souvislosti se Smetanovým nábřežím je dokonce napadlo, že by se auta také otáčela kolem tramvajové refýže u Žofína. Jejich radní od toho upustili, až když je kolegové ze Spojených sil upozornili na to, že by řidiče nutili dělat dopravní přestupky, protože na rozdíl od nich nejezdí po městě jen na koloběžce. Opozice teď obviňuje pirátského primátora Zdeňka Hřiba z arogance moci a žádá mimořádné zastupitelstvo, to ale nic nevyřeší.

Hřibovi se na magistrátu přezdívá „pan Fajn“, protože na všechno při jednáních zastupitelstva i při individuálních hovorech s ostatními politiky odpovídá „fajn“. O to ale nejde: Hřib prostě není schopný magistrát normálně řídit, a proto se Piráti i Praha sobě uchýlili k „carskému“ způsobu vládnutí. Jejich politici si vymýšlí nesmysly, které v rámci slibované transparentnosti často nekonzultují ani s koaličními Spojenými silami, a maximálně je zavádějí do praxe v rámci svých koaličních portfolií.

Stejným způsobem se nyní Pražanům přihodilo i Smetanovo nábřeží, které nechal zavřít primátorský náměstek pro dopravu za Prahu sobě Adam Scheinherr, protože prostě může. Nesouhlasily s tím sice Spojené síly ani Praha 1, které se důsledky uzavírky nejvíc týkají, to ale nevadí: hlavně že se protrhla „neviditelná hráz nicnedělání“. A že to ničemu nepomůže a nábřeží teď díky betonovému valu připomíná spíše Donbas než západní Evropu, kterou se chtějí mladé a nezkušené kádry z Pirátů a Prahy sobě inspirovat? No a co. Nejdůležitější je samotná akce.

Vedení Prahy tak začíná připomínat konceptuální umělce. Stoupnete si před obří plátno, začnete na něj nahodile cákat barvy a něco z toho vyleze. Anebo taky ne. Ano, Čižinský má samozřejmě pravdu, že by i jeho magistrátní koalice konečně měla protrhnout „hráz nicnedělání“, noční starosta a zrušený novoroční ohňostroj totiž nejsou za rok a půl vládnutí nic moc. Po akci se Smetanovým nábřežím si ale vlastně začínám přát, aby hráz nicnedělání zůstala za téhle koalice neprotržena. Praze to aspoň neublíží.