Holec: Hurá na Babiše. Dvojitá fronta proti ANO může skončit dvojitým debaklem | info.cz

I Prokop vidí, že případná „čtyřkoalice“ ODS, TOP 09, STAN a lidovců nefunguje podobně, jako kdysi nefungovala ani skutečná Čtyřkoalice lidovců, US, DU a ODA, což jsou dnes s výjimkou KDU-ČSL dávno zapomenuté zkratky. Tehdejší aliance se rozhádala záhy po svém účelovém založení a nedošla ani k prvním sněmovním volbám. To současná „čtyřkoalice“ zatím nedošla ani ke svému vzniku, protože ani odpor proti Babišovi nedokáže překrýt historické, programové a personální šrámy.

Tím se ovšem Prokop jakožto sociolog nezabývá, opoziční strategii dvou protibabišovských front tvoří na základě hypotetické maximalizace jejich volebního zisku. „Úplně nejhorší řešení je, aby každá strana kandidovala samostatně, protože náš volební systém hodně penalizuje strany pod osm procent. Druhé nejhorší řešení je, že půjdou společně ve čtyřkoalici,“ vysvětluje.

ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL v posledních sněmovních volbách v součtu utrhly přes 27 procent hlasů, tedy o trochu méně než ANO; jejich společný blok by ale podle Prokopa získal míň – okolo 22 procent. Čtyřkoalice totiž nemá kde brát nové voliče a spíš než jako magnet na některé naopak působí jako repelent. „Pro některé liberálnější voliče by najednou byli sympatičtější Piráti, pro konzervativní zase Klausova Trikolóra,“ říká Prokop.

Opozici proto navrhuje zformování dvou protibabišovských bloků: ten konzervativní by tvořila ODS s lidovci, liberální pak TOP 09 a STAN, což je návrat do minulosti. Prokop to vysvětluje i tím, že voliči STAN často nenávidí ODS, protože ta uskupení starostů chápe jako svého druhu ANO: taky jej netíží nějaké pravolevé dělení a nemá příliš rádo tradiční strany.

I proto Prokop nabízí ještě jednu dvoufrontovou strategii: STAN půjde s Piráty a občanští demokraté na Babiše potáhnou s lidovci a TOP 09.

To vše jistě dává smysl – hlavně na papíře. Praktický problém s Piráty ale je, jak ukazuje nejen jejich postup v Praze, že koalice příliš neuznávají. TOP 09 i STAN jim v metropoli podaly pomocnou ruku a po necelém roce pirátské „anarchie“ jim stěží zbývají nohy. Piráti navíc dobře vidí, jak efektivně ničí TOP 09, kterou obírají o voliče. Obyčejný instinkt jim proto velí, aby ji radši dorazili, i když by paralelně se STAN táhla proti společnému nepříteli Babišovi.

Ostatně nebude to žádná fuška, TOP 09 se poslední dobou dodělává sama. Jejímu případnému bloku se STAN navíc vážně hrozí, že to nedotáhne ani na povolební bitevní pole. Poslední volební výsledek i preference obou stran ukazují, že by jejich staronová koalice nemusela projít do sněmovny a místo s Babišem by se spolu utkávaly v Politickém spektru na ČT24. To je ten pořad pro „malé strany, co řeší velké problémy“ v nelichotivém televizním čase.

Ze současné opoziční fronty by pak ve sněmovně proti ANO stála ODS s lidovci a taky Piráti, kteří ovšem jakékoli spojování s oběma stranami vylučují a na převzetí vlády se připravují sami. A logicky: i Piráti vidí, že pravolevé politické dělení se dnes zdá být minulostí, zatímco současnost přeje „netradičním“ politikům, kteří ovšem někdy předvádějí čiré bláznovství.

Současná opozice je roztříštěná a v současné podobě se nejspíš dohromady nedá. Čtyři strany bojují o takové množství voličů, že to vždy povede spíš ke kanibalizaci. Poskládejte jakkoli dohromady ODS, TOP 09, STAN, Piráty a lidovce, a máte armádu modrých helem OSN, co neubrání ani sama sebe. Opozici proto do budoucna spíš stmelí volební očista, před níž pořád zoufale utíká – „zdravé“ strany posílí, zatímco ty v agónii právem pošle na hřbitov. „Kreativní destrukce“, říkají tomu šarlatáni ekonomové.