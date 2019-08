Holec: Janečkova negativní evoluce. Z krále králů se stává zlojed | info.cz

Ano, prostě má informace. To zní skoro jako u výslechu StB. Anebo v románu Franze Kafky, do nějž se Janeček stále víc hodí, byť poslední dobou trumfuje i Kafkovu strašidelnou fantazii. Podle Janečka je „Klaus, na druhém místě Klaus a pak dlouho nic a zase Klaus“ největší „zlojed moderní historie“ Česka, protože prý chtěl, aby se během jím propagované kuponové privatizace státního majetku po roce 1989 kradlo. To Andrej Babiše podle něj krást naopak nechtěl, jen mu moc vlezla na mozek.

Spíš se zdá, že Janečkovi vlezlo na mozek jeho samozvané spasitelství, jehož kult jsme spoluzakladateli a šéfovi Nadačního fondu proti korupci vybudovali my novináři. Přitom sám Klause kdysi volil, zatímco Babišovi svým džihádem proti korupci pomohl k moci. V rozhovoru se s tím ale matematik umí vyrovnat stejně zpříma jako s tím, že svá vážná obvinění rád vaří z drbů. „Nemám odpovědnost,“ říká k tomu prostě. Stavitel mostů podle něj taky nemůže za tanky, které po něm přejedou.

Svým způsobem má Janeček vlastně i pravdu. Poslední dobou totiž působí dojmem, že už nemá odpovědnost vůbec za nic. Koukněte se na YouTube – anebo radši ne – na video nazvané Naše cesta, které natočil s partnerkou Lilií Khousnoutdinovou, s níž v létě 2017 uzavřel buddhistický sňatek, a i starý dobrák Buddha vedle nich bude vypadat jako „zlojed“: tolik dobra do devíti minut nedostane ani Tomio Okamura! Jenže Janeček samozřejmě má za své veřejné angažmá odpovědnost stejně jako třeba politici, které kritizuje. Zlojedem se proto stává spíš sám.

Právě blonďatý obchodník s finančními deriváty totiž udělal z boje proti korupci svaté tažení, které do politiky vyneslo Okamuru a Babiše. Ano, na vrcholu kmotrovské dekadence, jejíž symbol Roman Janoušek se teď znovu připomněl slušnou fyzičkou, přestože má přerušený trest, neboť je údajně „na umření“, v Česku korupce bujela jako rakovina, byl to dlouho budovaný systém. Jenže Janeček vtiskl jistě potřebnému protikorupčnímu boji punc nového náboženství, které navíc začal veřejně kázat i bez důkazů, což ostatně mecenášovi umění zůstalo dodnes.

V tom se Janeček mimochodem nápadně podobá Pirátům, i ti posílají politickou konkurenci do tepláků jen na základě „informací“. Je proto jen logická ironie, že se z Janečkovy někdejší Pozitivní evoluce, v rámci níž bojoval se „zlojedy“, časem stala spíš negativní evoluce: lidé prostě začali vidět korupci úplně všude a uvěřili proto různým spasitelům. Nikoho přitom moc nezajímá, že sám Janeček veřejnosti rád hází „alternativní fakta“, když o sobě například mluvil jako o miliardáři, i když jeho firmy oficiálně vykazovaly zisky v nižších milionech.

Guru dobra taky bojoval proti netransparentnosti českých firem, zatímco fondy nesoucí jméno jeho firmy RSJ sídlily na Mauriciu, v jednom z daňových rájů. Janeček s novináři rád mluví o „zlojedech“, jejich dotazy na své podnikání ale vždy odbýval stejným tichem jako třeba Ivo Rittig, jeden z hlavních terčů Nadačního fondu proti korupci. Možná i proto, že Janeček podle serveru Novinky.cz pro své offshorové aktivity využíval právnické služby někdejší „slavné“ advokátní kanceláře Šachta & Partners, která se stejnou činností radila i Rittigovi. Její právníci dokonce seděli v orgánech Janečkových offshorových firem, které na Kypru i v Praze využívaly stejné adresy jako Rittig.

„Můj král králů je Karel, je to Karel Janeček. Jestli mu budete vyhrožovat, já vám ublížím,“ vzkázal před časem lidem na předávání Slavíků Daniel Landa. Ten si tou dobou zrovna říkal Žito 44, v podpaží nosil kohouta a hlavu měl plnou národovectví, bájů a rytířů. Byl to příznačný moment, který neměl zapadnout. Janeček to všechno snad i myslel dobře, časem se ale jeho boj za dobro proměnil v nebezpečné samozvané spasitelství, jímž se nakazil i Landa. I on se stal Žitem 46, pokud magické číslo za magickým jménem znamená věk.