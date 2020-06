Holec: Je SPD extremistická, nebo radikální? Omyl, možná je to banda kanibalů | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Co bysme dělali bez Jaromíra Soukupa? To on si ve skutečnosti zaslouží koncesionářské poplatky za veřejnoprávní službu, protože z politiků vždycky dostane to „nejlepší“. A je úplně jedno, jestli má zrovna okamurovské nebo chvilkařské období. Prostě nezklame! „Kdyby (migrant) znásilnil moji dceru, tak se natočím na videu, jak jsem ho sněd,“ vytáhl například naposled ve své Aréně z poslance SPD Jaroslava Foldyny.