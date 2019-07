Holec: Kalousek chce zaříznout Pospíšila, může při tom zaříznout i TOP 09 | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | TOP 09 určitě nezažívá zlatou éru. V posledních sněmovních volbách sotva prolezla do sněmovny a podle průzkumů volebních preferencí by z ní v těch příštích mohla i vypadnout. V Praze se trápí v koalici s Piráty a Prahou sobě. Její zakladatel, nedávný šéf a nejznámější tvář Miroslav Kalousek je nejnenáviděnější politik, zatímco současný šéf a europoslanec Jiří Pospíšil bývá spíš v Bruselu než v Praze. Na podzim strana zkusí přežít volbou nového předsedy.

Deset let po založení to nejspíš bude první skutečný boj o šéfa TOP 09, protože až doteď připomínala partajní klání volbu Vladimira Putina; budoucí šéf byl vždy buď předem jasný, nebo neměl soupeře. Anebo obojí dohromady. Stranu prostě „otcovsky“ ovládalo zakladatelské duo Kalousek-Schwarzenberg, které ji pojalo trochu jako vlastní panství. Nejen bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček tak v TOP 09 skončil po jednom méně přátelském pozvání na kobereček. Snad proto Kalousek tak rád kritizuje ANO Andreje Babiše.

Ironií je, že právě první skutečná volba šéfa TOP 09 by taky mohla být tou „poslední“ – přinejmenším metaforicky: nový šéf totiž stranu dovede do dalších sněmovních voleb, a pokud ji v nich vyvede ze sněmovny, jak naznačuje řada průzkumů, nikoho už nebude zajímat. A že se to může celkem snadno přihodit. Pokračovat v čele TOP 09 totiž nejspíš hodlá nepopulární europoslanec Jiří Pospíšil, zatímco kandidaturu už oznámil Kalouskův kůň, zcela neznámý a neviditelný senátor i místopředseda strany Tomáš Czernin.

Ten se teď ovšem rychle „proslavil“. „Když se na to podívám čistě z hlediska státu, úkolem manželství je produkovat daňové poplatníky. A to zatím nikdo jiný než muž a žena, co já vím, nedokázal. Nechme tu rodinu klasickou – máma, táta, děti,“ řekl Czernin pro Deník N. Jaká krásná konzervativní slova, skoro jako by promluvil nějaký lidovec! A zvlášť na nejliberálnější českou stranu, kterou tak ráda volí pomyslná „pražská kavárna“, jež si s různým pohlavím moc neláme hlavu. Mnohem důležitější je pro ni fair trade původ a kyselá chuť kafe.

Czerninův bojový výstřel samozřejmě neunikl Pospíšilovi, jenž se bez funkcí zle trápí. „Například v Praze, kde jsme v posledních dvou volbách hodně uspěli, máme řadu liberálních městských voličů. O ty bychom neměli přijít. Měli bychom být konzervativně-liberální strana, a ne z TOP 09 dělat KDU-ČSL číslo dva,“ kontroval. A podle svých slov má prý navíc ke kandidatuře na šéfa TOP 09 „morální právo“ i díky úspěchu strany v posledních evropských a komunálních volbách.

Pospíšil má jistě pravdu, že TOP 09 bez Prahy neexistuje. Třeba v posledních sněmovních volbách tady utrhla 12,6 procenta, zatímco kritických pět procent těsně přelezla jen ve třech dalších krajích a ve zbytku ji voliči nechali mimo sněmovnu. Nebýt Pražanů, hlasuje teď možná TOP 09 podobně jako Realisté o svém rozpuštění, život bez sněmovny totiž nedává ekonomický smysl. Těžko ale říct, odkud Pospíšil čerpá své přesvědčení, že za jeho předsednictví strana v Praze v posledních dvou volbách „hodně uspěla“.

Možná mluví o jiné straně. Protože právě v posledních komunálních i evropských volbách TOP 09 fakt neuspěla. Vloni v Praze dokonce utrpěla svůj nejhorší výsledek, když ji porazili Piráti, ODS i Praha sobě. A to si ještě někdejší vítěz pražských voleb pomohl ke čtvrtému místu koalicí se STAN a lidovci. Takže jestli někdo dostal v Praze výprask, pak právě samotná TOP 09. A to včetně jejího lídra Pospíšila. Jeho počtem preferenčních hlasů přeskočila i lídryně STAN Hana Marvanová. A pokud jde o evropské volby, ztratila TOP 09 pod vedením Pospíšila jeden mandát.

Realita TOP 09 je proto následující. O funkci jejího šéfa, který ji povede do dalších sněmovních voleb, se nejspíš utká Pospíšil s Czerninem. Prvně jmenovaný stranu už přivedl ke dvěma volebním neúspěchům a z průzkumů politické popularity vychází ještě hůř než šéf komunistů Vojtěch Filip; druhý si ji plete s lidovci. Což je vlastně i logické, protože právě z nich kdysi vzešla.

Za svůj bídný stav ale TOP 09 stejně musí nejvíc poděkovat Kalouskovi. Ten ji dlouho držel pod krkem i personálně tak pevně, že se po něm šéfem strany musel stát sběratel funkcí a odpadlík ODS. A teď ji pro změnu zachraňuje tím, že do jejího čela tlačí Czernina, který mluví, jako by právě v neděli vyšel z kostela. „Říká se, že jsme stranou pražské kavárny, ale mě tak často nikdo v nějaké kavárně neviděl,“ řekl taky Czernin. To už připomíná stand-up. Skoro jako by si to místopředseda TOP 09 chtěl užít, dokud to ještě trvá.