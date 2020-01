Holec: Kolik facek snese Pospíšil? Zeptejte se Hřiba s Čižinským | info.cz

Oba zmíněné muže chtěli najednou odstranit radní STAN Hana Marvanová a šéf Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09), protože podle nich vedení DPP dostatečně neinformovalo dozorčí radu ani vedení města. Tenhle jejich plán ale jako obvykle společně zatípli Piráti s Prahou sobě, kteří v koalici drží spolu. Řekněme, že je spojuje záliba v likvidaci tradičních politických stran, což se jim právě v Praze náramně daří. Zvlášť chudákovi Pospíšilovi nebudou za chvíli na všechny ty facky, co od koaličních partnerů veřejně schytává, stačit tváře.

A to ještě donedávna býval zázračným dítětem politiky, co zná jen samé úspěchy. V ODS letěl strmě nahoru a když pak najednou schytal ránu, nechal se prostě za TOP 09 zvolit europoslancem, načež ji celou ovládl. Co ale strčil hlavu do chomoutu Pirátů a Prahy sobě, zažívá nonstop sešup, jaký neznal. TOP 09 ho na svém nedávném sjezdu pro jistou zbavila břímě v podobě vlivných stranických funkcí a z jeho obamovského vedení „zezadu“ v pražské koalici se stává fraška. Nejen Hřib s Čižinským jako by si z něj dělali lehce sadistickou legraci.

To ukázala i poslední tiskovka. Primátor tady sice slíbil, že nechá zakázku DPP prověřit, odvolat teď ale Witowského se Scheinherrem odmítl, ostatně primátorský náměstek Prahy sobě se předtím za Witowského postavil. A Scheinherra na tiskovce pro změnu podržel šéf Prahy sobě Jan Čižinský, když s nevinným úsměvem do kamery řekl, že je to ten nejlepší náměstek pro dopravu, co pamatuje. Pospíšil se tvářil, jako by právě dojedl sklenici kyselých okurek a neměl moc chuť na další.

Přitom to nejsou ani dva měsíce, co se do Hřiba opřela i Markéta Pekarová Adamová, když mu Pospíšil pro změnu vyslovil „nedůvěru“. Nová šéfka TOP 09 nejspíš chtěla ukázat, že není tak měkká jako její předchůdce v čele partaje, a řekla, že pražská koalice může pokračovat, jen když Hřib přestane být „arogantní“. Neměla to dělat. Hřib totiž svou údajnou aroganci a nekomunikaci jako obvykle vyřešil tiskovkou, na níž do kamery mával bizarními lejstry pomalovanými schématy komunikace, která ze všeho nejvíc připomínala potrubní poštu.

A i tehdy tam Pospíšil stál, jako by právě dojedl velkou sklenici kyselých okurek a... Už je z toho vlastně tradice a ne náhodou. Od svého vzniku řeší pražská koalice jen samé spory, od odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka či otázky identifikace přes zdanění prázdných bytů a privatizaci těch městských až po nesmyslné dopravní zácpy. Problém je, že z nich jako poražený zpravidla vycházejí právě Spojené síly pro Prahu, kde už kvůli tomu taky bují slušná přátelská nenávist.

Jejich lídr Pospíšil koaliční spory začíná, protože prostě doufá, že ODS a ANO konečně podají pomocnou ruku a půjdou do nové koalice, jenže obě strany jej v tom místo pomoci nechávají koupat. Pospíšil a spol. tak jednoduše platí za to, že na obě strany zapomněl při sestavování stávající koalice. V ní teď Spojené síly tahají za kratší konec, protože na rozdíl od nich se ji Piráti i Praha sobě snaží udržet. Je to totiž jejich první velká volební kořist.

Pospíšil si určitě myslel, že jako někdejší dlouhodobý ministr a místopředseda kdysi vládní ODS tyto politické „outsidery“ zvládne levou zadní. Jenže zatím naopak „outsideři“ zvládají Pospíšila, a ještě si to očividně užívají. A mimochodem: schytat tolik facek jako šéf Spojených sil kdysi neplánoval ani Ježíš, i on přece mluvil jen o druhé tváři.