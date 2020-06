Holec: Král králů má holý zadek | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | „Můj král králů je Karel, je to Karel Janeček. Jestli mu budete vyhrožovat, já vám ublížím,“ vzkázal lidem na předávání Slavíků v roce 2012 Daniel Landa. Ten si tou dobou říkal Žito 44, v podpaží nosil kohouta a hlavu měl plnou národovectví, bájů a rytířů. A Janeček pro změnu bojoval s korupcí a hlásal svou pozitivní evoluci. Bylo to velké. Teď je ale nejspíš po všem. Od Janečka totiž nakonec utekl i Karel Randák.

Bývalý důstojník BIS a krátce i šéf rozvědky Randák byl Janečkovou pravou rukou v jeho Nadačním fondu proti korupci (NFPK). Zatímco Janeček do fondu sypal nemalé peníze ze svého podnikání a hlásal stále ezoteričtější dobro, Randák pátral po politické korupci a dokumentoval ji. NFKP se svým založením trefil do vrcholu kmotrovské dekadence především v podání ODS a ČSSD a novinářům dával velké kauzy. A taky „ryby“ včetně Iva Rittiga, jenž do roku 2010 slušně „vrtěl“ nejen ODS. Teď ale Randák ve fondu skončil, jak v týdnu informoval server iHNed.cz.

Důvodem je privatizační kauza Mostecké uhelné (MUS). Janeček jako obvykle tvrdí, že je vše jinak a celý případ je zmanipulovaný. Podle informací, které zveřejnil, je hlavní obžalovaný v jednom z největších privatizačních tunelů Antonio Koláček spíš obětí, zatímco skuteční „zlojedi“ spravedlnosti unikají. Randák se zveřejněním informací nesouhlasil, protože jim nevěří. „Požádal jsem o důkazy a řekl, že pokud je nedostaneme, nechci u toho být. Když žádné nepřišly, rezignoval jsem,“ zdůvodnil svůj konec v NFKP.

Janeček tak ve své „firmě na dobro“ nakonec zůstal skoro sám, i když si to ještě nechce přiznat. Už před Randákem od něj utekli i jeho velcí podporovatelé včetně majitele Student Agency Radima Jančury nebo pivovarníka Stanislava Bernarda. A na webu fondu dávno nenajdete ani tvář moderátora a spoluzakladatele Jana Krause, který dal svatému protikorupčnímu tažení bavičský punc. „Vnímám to jako velkou příležitost a v dnešní době je důležité nebát se do věcí říznout a rozkrýt důležité věci,“ řekl Janeček k aktuálnímu vývoji serveru iRozhlas.cz.

Vlastně je překvapivé, že Randák ještě musel odcházet, protože fond už nějaký čas přežívá jen formálně. Jeho web nejvíc zdobí kompilát článků o Miroslavu Kalouskovi, jednom z největších „zlojedů“. I když ani on ve zlojedství netrumfne bývalého prezidenta, premiéra a šéfa ODS Václava Klause. „Klaus, na druhém místě Klaus a pak dlouho nic a zase Klaus“ je podle Janečka největší „zlojed moderní historie“ Česka, protože prý chtěl, aby se během „jeho“ kuponové privatizace státního majetku po roce 1989 kradlo.

„Mám pro to i důkazy, ano. Ale nejsou uplatnitelné u soudu. Prostě mám informace,“ řekl k tomu vloni Janeček v rozhovoru pro Prostor X. Ano, stejně jako nyní v kauze MUS nebo v případě Rittiga, který opakovaně vyhrává soudy. V tom se Janeček ostatně nápadně podobá Pirátům, i ti posílali takřka kompletní politickou konkurenci „do tepláků“ jen na základě „informací“. To samozřejmě neznamená, že se v politice ve velkém nekradlo a nekrade. Ale korupci – a zvlášť tu sofistikovanou – prostě není snadné dokázat. A bez důkazů zase nelze nikoho trestat. „Informace“ prostě nestačí.

Janeček to celé kdysi snad i myslel dobře, jenže pak udělal z boje proti korupci náboženství a to nikdy nekončí dobře. Asi největším efektem jeho svatého tažení tak zůstává to, že nemálo lidí věří, že prostě všichni politici kradou.

A je tu jedna velká ironie, jak už to v případě samozvaných spasitelů bývá. Janeček určitě pomohl poslat nejen ODS a ČSSD do politického předpeklí, zatímco nahoru raketově pomohl Andreji Babišovi, který svůj vlet do politiky perfektně načasoval. I z toho ale nyní dělá „zlojeda“, protože mu prý moc vlezla na mozek. Janeček ale za nic nemůže, ve svých očích dál zůstává svatý. „Nemám odpovědnost,“ řekl lakonicky v Prostoru X ke svému působení. Jistě, to se stává. Řekněme proto aspoň, že Landův „král králů“ má holý zadek.