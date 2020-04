Holec: Kultura rány dostává. A komunista Štefek taky | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Nejspíš jste o něm nikdy neslyšeli a buďte rádi. Jmenuje se Zdeněk Štefek, v KSČM dělá stínového ministra kultury a teď zveřejnil na Parlamentních listech „poučení z krizového vývoje“ v kultuře. Nese titulek Kultura rány dostává a je to fakt jízda. „Mnohé ‚kavárníky‘ by lopata jistě kulturně obohatila,“ píše například Štefek o „celebritách“ či „privilegovaných a prosazovaných umělcích“, které koronavir připravil o práci.

Tím pochopitelně myslí všechny kulturní „soukromníky“, kteří pro komunisty zůstali třídními nepřáteli. Spadl mezi ně například majitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský nebo muzikálový producent Oldřich Lichtenberg. Štefek ve svém textu zkouší brečet nad všemi „kulturními pracovníky“, jak komunisti rádi říkali „knihovnicím, tanečnicím, regionálním muzikantům, zpěvákům a jejich kapelám, tvůrcům tradiční lidové kultury, hercům, literátům, vydavatelům, zvukařům“ a zhruba všem, kteří se svou prací nějak otírají o kulturu. Nebo téměř otírají.

A kteří teď kvůli koronaviru přišli o práci. A protože jsou často OSVČ, ztratili na rozdíl od zaměstnanců hned i příjmy. Těm všem samozřejmě nikdo nepřeje nic špatného. I když třeba mnohým seriálovým hercům by právě koronavir mohl posloužit jako varovné připomenutí, že by mohli i v televizi aspoň předstírat hraní, protože nic přece není zadarmo. Ani oni ale nezaslouží Štefkovu medicínu, kterou je návrat do totality komunismu, jenž právě kulturu zneužíval pro vlastní propagaci. A právě proto z mnohých herců udělal „privilegované a prosazované umělce“.

„Že jsou mnozí dlouhodobě pod tlakem a musí výt s vlky nebo alespoň držet hubu a krok, o tom by mohla řada z nich vyprávět, a to nemusí patřit jen k alternativní kritické scéně,“ píše Štefek o umělcích. Stínový ministr kultury KSČM si očividně romanticky vzpomněl na dětství, kdy většina umělců měla řádné zaměstnání a ze strachu o něj „vyli s vlky“ i v majoru Zemanovi nebo Muži na radnici. A chudáci zpěváci pro změnu chodili na „umělecké“ prověrky.

Štefek by proto zpěváky, kapely i vydavatele nejradši znovu zaměstnal. Koronavir tahá z politiků hodně špatných nápadů, něco takového ale člověka určitě napadne jen po boku našich soudruhů. Třeba vydavatelé totiž obvykle „zaměstnávají“ muzikanty i spisovatele tím, že vydávají jejich hudbu a knížky. Teď by i oni byli zaměstnanci a vsadím se, že určitě hodně rádi.

„Kultura nás utváří, obohacuje, posouvá. A to, jak bude podporována, i v časech krize, může rozhodnout, zda upadneme do barbarství nebo vstaneme z popela,“ píše stínový ministr kultury KSČM. Ano, nejen kultura dostala od koronaviru rány, které bude muset přežít. Pořádnou ránu ale evidentně schytal i Štefek. Anebo vlastně možná ne. Někdejší šéf Komunistického svazu mládeže prostě jen upřímně ukázal, že naši komunisti pořád mentálně žijí v barbarství totality. Přinejmenším za to můžeme koronaviru poděkovat!