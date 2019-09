Holec: Máme nezávislou justici? Babišovo osvobození testuje opozici, média i Mináře | info.cz

To je samozřejmě velká ironie. Potvrzením nezávislosti justice by totiž bylo spíše Babišovo případné osvobození, protože většina politiků i novinářů premiéra dávno poslala do tepláků – nejspíš se inspirovali volebním autobusem Pirátů. Nezávislost státních zástupců i soudů totiž nikdy netestuje to, jestli rozhodují v souladu s názorem politiků, novinářů a plné Letné, ale jestli se mu naopak umí postavit. Na rozdíl od té totalitní totiž demokratická justice nerozhoduje podle hlasu lidu, ale důkazů.

A zadruhé: Babiše případně osvobozuje „nezávislá justice“, za jejíž nezávislost lidé ještě nedávno demonstrovali. Její verdikt by proto měli přijmout jako nezávislý, ostatně bojujeme přece za demokracii, ne? Jenže její nezávislost nyní zpochybňují ti, kteří ji až doteď rádi zneužívali k politickému boji. Například bývalý šéf STAN Petr Gazdík řekl, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. Něco takového už bohužel neomluví ani demižon burčáku, jemuž se bývalý učitel veřejně rád oddává.

Osvobození Babiše se opozici logicky nehodí, útok na reputaci šéfa ANO je její hlavní zbraní, jak se ho zbavit i bez voleb. Veřejné zpochybňování nezávislosti státních zástupců je ale přímou cestou do gulagu. A mimochodem i k tomu, aby si politici z trestních stíhání nic nedělali. Nejen Gazdík totiž svým zpochybněním justice stvrzuje dosavadní Babišovy argumenty, že nemá žádný důvod odstupovat, protože je nevinný a očistí se u soudu.

Podobnou argumentaci očividně převzala i Krásná. Ta se opozičních politiků v televizi několikrát zeptala, jestli mají „důvěru v českou justici“ a jestli „je stoprocentně nezávislá“. Ano, ranní vysílání často připomíná „limbo“, kdy všichni ještě čekáme na plný „mentální“ budíček. Dotazovat se ale bez udání důvodu na nezávislost justice v souvislosti s verdiktem v trestním stíhání premiéra, to už je hluboká noc. Což je vlastně na celé Babišově kauze to nejhorší.

Odpor proti němu dávno smazal hranice mezi opozičními politiky, novináři a aktivisty typu Mikuláše Mináře a slil se v jeden veřejný hlas, který už slyší jen sám sebe. Můžete Babiše milovat, nenávidět, nebo něco mezi tím, i on si ale v rámci boje za demokracii zaslouží demokratickou presumpci neviny. Uznání jeho případného osvobození proto bude větším testem demokracie než monstrakce na Letné. A mimochodem: jestli ho Minář na své plánované demonstraci na Letné den před třicátým výročím 17. listopadu 1989 neuzná, pošlape tím nakonec demokracii nejvíc sám.