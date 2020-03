Holec: Naše opozice by radši měla zapomenout na vítězství Matoviče. Byl by to její hrobník | info.cz

Ta řekla, že žádné „zlo neroste do nebe“, a vlastně má svatou pravdu. Jen je otázka, jaké zlo tím šéfka TOP 09 myslí. Vítězství Matoviče na Slovensku totiž nejvíc ze všeho připomíná „slovensky opožděné“ vítězství Babiše v Česku. A ten se určitě nestal zachráncem tradičních politických stran, ale spíš jejich hrobníkem, o čemž mimochodem vědí své právě v TOP 09. I Matovič totiž stejně jako před časem Babiš vše vsadil na boj proti korupci a stejně jako šéf ANO s tím porazil tradiční slovenské partaje, které zdegenerovala korupce moci.

Tedy jestli můžeme nejen o bandě Mariana Kotleby, slovenské obdobě Tomia Okamury s vysokou školou a slabostí pro východní módní folklór, mluvit jako o tradici. Nechci „bratry“ Slováky nijak urážet. Jediné, čím se bývalý mediální podnikatel Matovič, jenž svůj slušný majetek pro jistotu přepsal na manželku, liší od Babiše, je to, že není tak bohatý. To ovšem může ve slovenské politice, kde se určitě nevyplatí být troškař, rychle napravit – můžu-li se i já na chvíli s dobrým humorem zasnít podobně jako naši opoziční lídři.

Na Slovensku nonstop vyhrával volby výhradně buď Vladimir Mečiar, nebo Robert Fico, zatímco u nás buď ODS, nebo ČSSD. Matovič teď tuhle tradiční éru utnul, stejně jako ji u nás v roce 2017 utnul Babiš. I když český premiér tradiční partaje zválcoval mnohem hůř než šéf OLaNO: zatímco ten porazil Fica o necelých sedm procent, druhá ODS naposled neutrhla ani půlku hlasů ANO. A to se Matovič – na rozdíl od Babiše – těšil spíš přízni novinářů, protože Fico a jeho banda je prostě ještě horší.

A je tu ještě jedna věc: aby Babiš v Česku přestal politicky dominovat podobně jako až doteď u našich východních sousedů Fico, muselo by se nejspíš i u nás stát něco podobného jako na Slovensku.

Jen nevím, jestli si to má naše opozice fakt přát: na Slovensku totiž na objednávku zavraždili prominentního novináře i s partnerkou a záhy se ukázalo, že za tím stojí mocný podnikatel propojený s vládní stranou i špičkami policie a justice.

Byť i to vlastně připomíná situaci v Česku před nástupem Babiše, samozřejmě naštěstí jen vzdáleně. U nás nikdo nikdy žádného prominentního novináře nezavraždil, protože v Česku naštěstí demokracii a kapitalismus nikdy nezakládal Vladimír Mečiar. Nejen severní Čechy ale ke Slovensku propojením politiky, byznysu, policie a justice neměly moc daleko, i když tam nakonec místo novináře zastřelili mocného kmotra a pistolníka ČSSD Romana Housku, jenž na náměstí v Chomutově klidně najížděl i do policistů, jak si byl „vlastním“ systémem jistý.

Jestli se ale naši opoziční lídři skutečně chtějí inspirovat Slovenskem, pak by se konečně měli probrat z kocoviny stejně jako slovenská veřejnost, protože snění se hodí leda tak na partajní schůze. Babiše za ně neporazí chvilkaři ani žádný český Janošík, protože žádného ani nemáme. Fiala v souvislosti s vítězstvím Matoviče řekl, že změna je možná. Ano, to vždycky je. Zatím to nejvíc vypadá na to, že ze sněmovny může vypadnout některá z tradičních stran.