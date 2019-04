Holec: Ne, komunisti se fakt nezměnili. A jsou na to hrdí | info.cz

Hlavní rozdíl je asi v tom, že zatímco převážně staří komunisti vymírají a politicky upadají, převážně mladí Piráti jedou na vlně popularity. „Minulý týden byl v pražské koalici ve znamení dohadů, co s prázdnými byty. Piráti šli dokonce tak daleko, že si osvojili volební program KSČM, když začali prohlašovat, že je nutné získat přehled o prázdných bytech i vlastnících, případně je zatížit vyšší daní,“ napsala v prohlášení předsedkyně pražských komunistů a bývalá zastupitelka Marta Semelová, jinak kovaná komunistka nejtvrdšího ražení.

Ponechme teď Piráty stranou, o nich si můžete přečíst třeba tady. O současné KSČM vám totiž předchozí pasáž řekne zhruba vše, co jste (ne)chtěli vědět. A nejvíc pak to, jestli se naši komunisti mentálně nějak změnili, jak občas říkají. „Kauza“ s elektroměry ukazuje, že ne. A že jsou na to stále patřičně i hrdí: prostě zůstali starými dobrými normalizačními straníky, jak je známe. Piráti podle komunistů ustoupili „bohatým majitelům a spekulantům“, kteří si byty kupují jen na investici, a mladé lidi a důchodce tím posílají pod most.

Nezapomeňte na jazyk plný „tučných zisků“ i „mamonu“ jak vystřižený z Února 1948, kdy komunisti s bohatými majiteli i spekulanty zatočili často i navždy. Bez něj by to prostě nebyli komunisti, ale jen Piráti. I v pražské koalici nicméně vědí, že to nejsou hlavně byty koupené na investici, kde se netočí elektroměr. Komunisti to samozřejmě nechápou, protože nechápou ani soukromé vlastnictví. Ty byty ale jejich majitelé často pronájímají, ať už dlouhodobě nebo krátkodobě, jinak by se jim totiž jejich investice nikdy nevrátila.

Komunisté vymírají tempem 7 lidí denně. Kolik jich bude za 20 let? autor: INFO.CZ

A nemálo prázdných bytů, kde se elektroměr mnohdy netočí vůbec, po sobě v Praze zanechali právě důchodci, kteří je často drží pro své děti a z Prahy je na chalupy a chaty vyhnaly bláznivé pražské ceny. Komunisti by tak nakonec svým nápadem ztrestali i ty, které slibují chránit. Což ostatně ke komunismu tak nějak patří. Podle komunistů kdysi mělo být všechno všech, takže nakonec nebylo nic nikoho.

Elektroměry ale bohužel nejsou jedinou věcí, jež nám komunisty v posledním týdnu znovu připomněla.

V médiích totiž vzplála další „vzpoura“ komunistů proti jejich šéfovi Vojtěchu Filipovi. Tentokrát proto, že měl u šéfa finančního úřadu v Ústí nad Labem lobbovat za První chráněnou dílnu ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si poseděl ve vazbě kvůli údajným mnohamilionovým manipulacím s nemocničními zakázkami. Filipa za to stihla vnitrostanická výzva jménem „Filip není KSČM“. Fakt? Někdejší ideologický spolupracovník StB samozřejmě je KSČM, a to už od roku 2005, kdy se stal jejím šéfem a nonstop „drží“.

Po debaklu ve sněmovních volbách 2017 sice nabyl i Filip dojem, že už to stačilo a že by KSČM měla být někdo jiný, a slíbil, že už nebude do čela partaje kandidovat. Pak si to ale rozmyslel a chytil KSČM pod krkem znovu. Od té doby se strana potýká s poměrně neutěšenými preferencemi, což je vlastně dobrá zpráva. Podle deníku Právo Filip vyrožoval šéfovi ústeckého berňáku, že i na něj může za kontroly, které v Horáčkových „dílnách“ zjistily možné zneužívání evropských dotací, pro změnu přijít kontrola z Nejvyššího kontrolního úřadu. Ano, přesně jako v době, kdy Filip pod krycím jménem Falmer zapáleně spolupracoval s StB.

Ani to ale není na našich komunistech, jimž nezbývá než živit v lidech frustrace, to nejhorší. I Filip totiž vypadá jako v podstatě sympaťák vedle partajních kádrů, co se stále lačně šikují za ním a rádi by převzali otěžeje, jestli můžu i já aspoň trochu vykrást lyrický bolševický jazyk. Poslanec KSČM Jiří Dolejš jim hezky česky říká „ideoví popletenci“ a svým způsobem má i pravdu. Ultras typu Semelové nebo Josefa Skály, který se na dvou posledních sjezdech KSČM utkal s Filipem o funkci předsedy, by lidem byty nešmírovali, ale rovnou „znárodnili“.

Ostatně Skála se ve svém životopise rád chlubil, jak v roce 1968 přivítal „internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí s nadšením a ulehčením“ a jak se pak sovětským vojákům snažil pomáhat. Takže vydrž, Vojto. Naše země tě znovu potřebuje, soudruhu!