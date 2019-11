Holec: Nechte mluvit Ovčáčka, ale jen v mezích svobody slova. BIS míří přímo na Hrad i Okamuru | info.cz

BIS tak znovu nepotěšila prezidentskou suitu, která se právě s Ruskem a Čínou nejvíc kamarádí, takže občas není úplně jasné, čí je vlastně Miloš Zeman prezident. A radost nerozdává ani SPD Tomia Okamury, který v Češích stále hněte strach z teroristů, jež k nám pořád nepřicházejí. Ostatně co Okamurovi taky zbývá, když u nás poslední teroristický čin spáchal jeho fanatický a lehce rozostřený fanoušek Jaromír Balda. Právě chudák důchodce nejlíp ukázal, jak nejen Okamurova „alternativní fakta“ působí, když se u soudu hájil tím, že měl „strašný živočišný strach o naši zemi, naše písničky.“

Zpráva BIS proto samozřejmě nedala spát prezidentovu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, u kterého už nějakou dobu není jasné, za koho vlastně mluví. Jako obvykle hned musel na svůj twitter, svého druhu novodobou sovětskou „Pravdu“, kde si pečlivě buduje svůj vlastní kult. „Jak jsem teď řekl pro ČRo, původně jsem se domníval, že jde o nějaké retro ze 70. let. Označovat lidi s odlišnými názory za dezinformátory je ve svobodné společnosti nepřijatelné. Ať BIS odhaluje agenty cizích mocností, ale ať nesahá na svobodu slova!“ rozepsal se lyricky Ovčáček.

A jako vždy trefil přímo do černého! Trollí dezinformace skutečně připomínají „retro 70. let“, kdy u nás podobné vlivové „informace“ tehdejšího režimu šířila státní média v rámci komunistické „svobody slova“. Dokonce i hlasatelé v televizi tehdy vypadali trochu jako Ovčáček... Ten je poslední dobou spíš televizní a twitterový bavič než prezidentův mluvčí, tak jen pro jeho informaci: dezinformace nejsou odlišné názory, jsou to prostě jen dezinformace. Anebo „alternativní fakta“.

Ostatně právě na Pražském hradě o tom přece vědí své, ne? Tak jen pro jistotu: Když třeba Svatopluk Bartík před prezidentskou volbou napsal, že má Zeman rakovinu a do 3-7 měsíců umře, byla to dezinformace, případně alternativní fakt. Bartík sice není ruský troll (nebo aspoň doufám), o trollení ale ví své. Kdyby však nyní napsal, že se mu zdá, že Zeman úplně nekypí zdravím, jak stále opakuje sám prezident, byl by to odlišný názor. Nebo taky svoboda slova, chcete-li.

A mimochodem: právě svobodu slova dezinformace i všechna „alternativní fakta“ ohrožují nejvíc. Dokud nebylo možné šířit je s takovou lehkostí jako dnes, protože svět ještě nesužoval internet a hlavně sociální sítě, nemusely i demokratické státy zřizovat různá oddělení „cenzury“ dohlížející na dezinformace, od kterých samozřejmě vždy bývá nebezpečně blízko ke skutečné cenzuře informací. Jen doufejme, že situace nedojde tak daleko, že Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které monitoruje i dezinformace, bude jednou muset vypnout i Ovčáčkův twitter.