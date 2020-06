Holec: Němcová chce do Senátu a možná i na Hrad. Sněmovna je prý k ničemu | info.cz

A jejda! Po dvaadvaceti letech v dolní komoře, kdy vedla i poslance ODS, teď Němcová najednou zjistí, že je principem sněmovny vůle většiny. „Člověk nemůže jít od porážky k porážce,“ svěřila se taky v rozhovoru bývalá první i řadová místopředsedkyně ODS, její volební lídryně, kandidátka na premiérku i šéfku strany, stínová ministryně kultury... Ano: pozdě, ale přece, říká se. Jen by mě zajímalo, co je principem Senátu, když ne taky hlasování.

Ostatně senátoři a kandidáti do Senátu o horní komoře vznešeně rádi mluví jako o pojistce naší demokracie a k jejímu základnímu principu patří právě hlasování. „Tam vidím větší smysl,“ říká nyní o Senátu Němcová. Jistě, co taky může říkat, když do něj chce na podzim kandidovat. Dnes oficiálně potvrdila, že se bude ucházet o hlasy voličů na Praze 1, s podporou ODS, TOP 09 a STAN.

A svým způsobem má vlastně „věčná Mirka“ i pravdu: v současnosti má Senát pro opozici včetně ODS větší smysl přinejmenším v tom, že v něm má většinu. Takže může hlasováním „zamáznout všechno“, můžu-li si vypůjčit moudrá slova.

Jenže pak se hlasování Senátu vrátí do sněmovny... A jdete znovu od porážky k porážce. Nebo aspoň do té doby, než se poměr sil v dolní komoře změní ve váš prospěch. Němcová mívá sklony k momentům upřímnosti, tak si jeden dopřejme i nyní: Senát je prostě lepší politický důchod než sněmovna, v níž se skutečně rozhoduje, a proto často připomíná jatka. Senát vás naopak krásně zneviditelní. Pamatujete třeba ještě na prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše? Taková euforie to byla. „Nic nekončí, jedeme dál,“ řekl, když prohrál s Milošem Zemanem. I on teď sedí v Senátu.

Němcová si nicméně kromě kandidatury do Senátu nějaký čas pohrává i s kandidaturou na prezidentku. To je v jejím případě vlastně i logické, protože na Hradě se opravdu nehlasuje. Jen není snadné uhádnout, proč chce být zrovna ona prezidentkou. Čtvrt století je totiž političkou, jíž nejsou nejvyšší funkce úplně souzené: málem byla šéfkou ODS a málem byla premiérkou. Možná ne náhodou: šéfy ODS i jejími premiéry vždy byli politici, kteří měli i něco víc než jen loajální setrvačnost.

Což není nic proti loajální setrvačnosti, i ta je důležitou politickou kvalitou. Kde dnes mohly být třeba Věci veřejné, kdyby loajální setrvačností trpěla i Kristýna Kočí. Jen to nebývá prezidentská kvalita. „Je to pro mě nepohodlná situace, když mám na tyhle otázky odpovídat,“ (ne)odpověděla Němcová v rozhovoru na otázku ohledně své prezidentské kandidatury. To jistě je. A taky je to hezká ironie. Slova o své cestě na Hrad totiž začala Němcová šířit sama. A co by za tyhle otázky dal třeba takový Pavel Fischer!