Holec: Novotný rozestavěl pomník vlasovcům. Proč k němu rovnou nepřidá i „sundaného“ Koněva? | info.cz

„Ani o milimetr jsem neuhnul. Všechno, co má být vztyčeno, vztyčeno bude,“ řekl Novotný Seznam Zprávám, zatímco doma v Řeporyjích „mediálně“ asistoval při stavbě pamětní desky. Neuhnuli ovšem ani Rusové, kteří kvůli Koněvovi a Vlasovovi přiživili hybridní válku, která v jejich podání končí třeba i anexí cizích území, jak to známe z Krymu.

Novotný chce mít vše tak, jak to podle něj „má být“, hotové symbolicky do 5. května. Jestli to ale myslí fakt vážně, měl by k Vlasovovi rovnou přidat i odstraněnou sochu Koněva. Zaprvé nikdo neví, co s ní. A zadruhé by tím ukončil nesmyslnou „válku“, takže by v Řeporyjích klidně zasloužil i vlastní pomník. Mít v Praze vlasovce a nemít Koněva, to je přece nevyrovnané skóre.

Ironie totiž je, že by si Koněv s Vlasovem mohli podat ruce: oba občas stáli na straně dobra i zla. Jen jsou zrcadlově obrácení: Koněv nejdřív osvobodil Osvětim i Prahu, načež o jedenáct let později krvavě potlačil vzpouru Maďarů, kteří už měli dost komunistické totality; Vlasova nejdřív zajali nacisti a než byl v Praze, bojoval se svou „armádou“ proti Rudé armádě.

O postupu politiků z „šestky“ lze pochybovat. Starosta Kolář se to celou dobu snažil prezentovat jako boj s reliktem komunistické totality, načež nechal sochu odstranit během nouzového stavu, a vyhnul se tak protestům. Přesně takhle a z úplně stejného důvodu se kdysi nepohodlných věcí zbavovali právě komunisti...

Kolář a spol. taky pořád tvrdili, že nejde o politickou záležitost, což samozřejmě smrdělo falší. Hezky to osvětlila palba z vlastních řad, když ke twitteru sedl spřátelený senátor (za STAN) Marek Hilšer. Ten ve své upřímnosti napsal, že pochopitelně šlo o politiku a nebožtík Koněv prostě jen odskákal menší náklonnost, jakou ke stále agresivnějšímu Rusku chovají voliči komunální koalice na „šestce“.

Jestli tedy chce Novotný skutečně vztyčit vše, „co má být vztyčeno“, měl by v Řeporyjích znovu postavit i Koněva, jakkoli trpké to pro někoho může být. Protože historie se nemá přepisovat podle toho, jací voliči zrovna bydlí ve vašem rajónu.