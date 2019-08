Holec: Odpor proti Babišovi a Zemanovi se hroutí. Vymění ČSSD Šmardu za teplá místa? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Podle svých ultimát už ČSSD neměla dva týdny sedět ve vládě. Její šéf a vicepremiér Jan Hamáček na červencové tiskovce slíbil, že jestli prezident Miloš Zeman nejmenuje Michala Šmardu prvního srpna ministrem kultury, podají ministři ČSSD demisi. To se ale nestalo. A možná k tomu nedojde ani v půlce srpna, pokud prezident Šmardu znovu nejmenuje. Pražská buňka ČSSD by totiž vládní angažmá mohla vyměnit za teplá místa pro své lidi.

Demisi by tak nepodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ani ministr zahraničí Tomáš Petříček, oba navíc i místopředsedové ČSSD. A také ministři, kteří po odchodu z vlády ještě nedávno nejvíc křičeli. Jenže oba patří do pražské líhně ČSSD, již „zezadu“ (není pro jistotu jejím šéfem) zdatně bačuje Miroslav Poche, bývalý europoslanec a šedá eminence pražské politiky. A loni v létě podobně jako Šmarda rovněž ministerský kandidát, jehož Zeman ministrem nikdy nejmenoval.

A přesto se s tím vyrovnal a „ministruje“ jako neministr. Právě pražská ČSSD, jež spolu se severní Moravou vládne i celé straně, se prý rozhodla, že když už ji voliči loni vyvedli i z pražského zastupitelstva, využije vládní angažmá k tomu, že své lidi vyšle na ministerstva a do státní správy. Sleduj moc a peníze, říká se tomu. Strana tím zabije dvě mouchy jednou ranou: zaprvé vyšle své lidi rozhodovat o veřejných miliardách („krmit bestii“, říkal tomu politický nebožtík David Rath. I proto Poche údajně na ministerstvu řeší IT zakázky) a zadruhé jim z veřejných peněz zajistí i velkorysý plat.

K Petříčkovi, jehož za sebe na ministerstvo zahraničí strčil právě Poche, tak míří coby tzv. političtí náměstci Radek Hlaváček a Anita Grmelová. Osmadvacetiletý Hlaváček je šéfem Mladých sociálních demokratů a neúspěšný volební kandidát ČSSD do Evropského parlamentu. Zřejmě teď potřeboval funkci, co vypadá víc „seniorsky“. Grmelová pro změnu vstoupila do pražské ČSSD jen nedávno, má prostě štěstí. „Oba nové náměstky jsem si vybral pro jejich pracovitost a odborné znalosti,“ vysvětlil jejich neobvyklý kariérní růst Petříček.

Navíc i on sám najednou ohledně vládního angažmá ČSSD citelně změkl. Po ministryni financí ANO Aleně Schillerové nejdřív chtěl ze státního rozpočtu dalších 1,5 miliardy korun, když ale ze schůzky s ní odešel jen s 253 miliony, byl až podezřele přátelský. Přitom Hamáček jen krátce předtím řekl, že jestli od ANO nedostanou plných dvacet miliard korun navíc, nepodpoří ČSSD rozpočet vlastní vlády. Což se rovná dalšímu a taky důstojnějšímu důvodu pro odchod do opozice, než je Šmarda.

Toho Zeman ministrem nikdy nejmenuje, což prezident Hamáčkovi jako jediné oznámil v Lánech. Šéf ČSSD to ale radši neřekl vlastní straně, která teď oficiálně stále čeká, až se to taky dozví. Pokud by i pak chtěli ve vládě zůstat dva její „pražští“ ministři, držel by prapor vzpoury už jen vicepremiér a ministr vnitra Hamáček, který si mimochodem s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem rozumí ze všech ministrů ČSSD nejlíp.

O ministra kultury ČSSD totiž už přišla a do pětice zbývá jen ministr zemědělství Miroslav Toman, který podle všeho stále není ani jejím členem. A navíc má určitě blíž než k Lidovému domu na Pražský hrad; radí Zemanovi zemědělské bonmoty a za „zemanovce“ seděl už ve vládě prezidentových kamarádů, již vedl Jiří Rusnok. V ČSSD to ale není jediná změna, která by mohla zamíchat vládou.

Její poslanec Jaroslav Foldyna, jenž svou stranu spíše než k odchodu z vlády vyzývá k výměně vedení, teď veřejně řekl, že by ve sněmovně zvedl ruku pro „rekonstruovaný“ kabinet bez ČSSD. Jen tím posvětil Zemanův projekt, jemuž se mimochodem ve sněmovně začíná rýsovat těsná většina i bez hlasů SPD, od níž se radši drží dál Babiš. Foldyna totiž podle všeho není ve svém poslaneckém klubu zdaleka sám. Osamocený je snad jen v tom, že by to udělal z vyšších „vlasteneckých“ pohnutek. Ostatní poslanci myslí jen na svůj plat.