Holec: ODS probírá ze sna „chvilkaře“ i opozici | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Žádný sen nikdy netrvá večně. Opozice nějakou dobu zkoušela snít o vítězné protibabišovské integraci, kterou jí loni na Letné zaúkolovali chvilkaři, zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem ji ale z tohoto snu probírá. Ano, chudák Křeček zrovna s tímhle nemá nic společného, politika ale miluje kouzlo nechtěného. Takže když teď chvilkaři místo proti Křečkovi ženou lidi do ulic na demonstraci proti Polsku a Maďarsku, vybuchl v ODS její starý dobrý konzervativní duch.

„Až dosud měl Milion chvilek mé sympatie, protože se správně zaměřoval na problém s Babišovým oligarchickým konfliktem zájmů. Teď zamířil úplně jinam. Je to útok proti Visegrádu, proti českým zájmům. S mou podporou proto nemůže počítat ani náhodou,“ řekl serveru Echo24 nový místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra a na sociálních sítích pro jistotu dodal: „Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné.“

A nezůstal sám. Bobtnající portofolio „dohledu“ nad politikou, které si Minář a spol. uzurpují, po delší době znovu odšpuntovalo i bruselskou ulitu Jana Zahradila, dalšího konzervativního europoslance ODS. „Tohle je třeba říkat nahlas. Dal jsem něco na Twitter a byl z toho skvostný shit storm as usual à la ‚běž do Trika‘, ‚kvůli Zahradilovi ODS nevolím‘ a ‚ODS jsou náckové a klerofašisti‘. Samozřejmě Minář není hloupý, tohle není náhoda. Tímhle nám dává facku a vzkazuje, s kým z demobločku jde a půjde. Jestli se i po této facce budeme doprošovat přízně chvilkařů, jsme za kašpary,“ napsal.

Zahradil jednou ranou zabil dvě mouchy. Zaprvé ukázal, že chvilkaři prostě jednou museli narazit i u opozice, protože se nad politikou začali samovolně rozkročovat trochu jako „velký bratr“, který dohlíží na univerzální dobro. V podstatě teď chtějí suplovat práci všech poslanců, jen bez poslanecké zodpovědnosti. Opoziční politici chodili kolem Mináře dlouho po špičkách, protože ucítili svou šanci – mnozí poslední: cynicky doufali, že jim šéf chvilkařů pomůže porazit premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, s nímž si sami nevědí rady.

Jenže teď chvilkaři šlápli na „švába“ i jim, jak říkají ve fotbale, a nejen v ODS už si to nenechali líbit. Ozval se totiž i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Neškolte lídry demokratických stran na veřejných akcích. Najděte odvahu sednout si s nimi u kulatého stolu,“ vzkázal chvilkařům. Ale zpět k Zahradilovým mouchám. Díky Minářovi a spol. totiž europoslanec „zabil“ i sjednocení opozice, což byl ostatně vždycky jen sen.

Mezi ODS, STAN, KDU-ČSL i TOP 09 existuje tolik nejen historické politické i personální „nenávisti“, že i Balkán vedle toho vypadá jako v podstatě kamarádské prostředí zralé na integraci. Navíc je logické, že se nyní ozvala právě ODS. Historicky velká vládní strana je z tradiční opoziční čtyřky (co třeba O4?) jediná, jíž nehrozí vypadnutí ze sněmovny a nemusí si proto na záda uvazovat další politickou partu. ODS je taky z „O4“ nejkonzervativnější (pokud nepočítáme lidovecký kostel), takže správně cítí, že Minářovo „kavárenské“ publikum úplně není její elektorát.

Nakonec žádná strana nikdy nebojovala proti tzv. občanské společnosti, od níž chvilkaři odvozují svou moc, jako právě ODS. Jejím krédem vždy bylo: nechte se nejdřív zvolit a až pak zkoušejte dělat politiku. Toho se ale chvilkaři bojí jako čert kříže. ODS dnes s „O4“ integračně spojuje jen tradiční sobecký zájem maximalizace vlastního politického zisku, nic víc. Její šéf Petr Fiala před časem řekl, že o integraci opozice musí být jasno nejpozději do letošních Vánoc, snad chtěl počkat na Ježíška. Nakonec začíná být jasněji o něco dřív.