Holec: Okamura s partou zabrušovačů se znovu hlásí do vlády. Babiše můžou zlikvidovat | info.cz

Těžko říct, jaké kořeny má Zeman na mysli. Radikální ale SPD určitě je, o tom žádná. Její šéf Okamura klidně rozloží i vlastní hnutí, když se mu to hodí, jak předvedl s Úsvitem. A méně šťastní sympatizanti SPD chodí v rámci povinného boje proti migrantům vykolejovat vlaky. Nechtějte proto radši vidět skutečně extremistickou partu, i když SPD k ní vlastně podle zpráv ministerstva vnitra nemá nijak daleko.

Pravda ale taky je, že SPD má víc poslanců než ČSSD a navíc je jednotná. Doslova jako jeden muž – Okamura, který za ni téměř vždy sám mluví, i když už teď partaj nenese v názvu jeho jméno. „Nabízíme podporu vládě odborníků sestavenou vítězem voleb, protože bez 78 poslanců hnutí ANO nelze ve sněmovně v tomto volebním období nic prosadit. Jednoznačnou prioritou pro předsednictvo SPD, kterou nám stanovuje členská konference, je prosazování programu. Na prvním místě musí být program a v žádném případě politikaření nebo zákulisní čachry,“ řekl o víkendu.

Jak vznešené! SPD by navíc do vlády s ANO přímo nevstoupila, stejně jako KSČM by ji pouze držela ve sněmovně (a v kleštích). Nejspíš proto, aby Okamura mohl v televizi s vážnou tváří říkat, že s vládou vlastně nemá nic společného, kdyby náhodou bylo potřeba. Pro Babiše je Okamurova podaná ruka jistě pokušením, ostatně není to poprvé. Okamura se do vlády cpe během každé vládní „krize“, tedy obden. Tentokrát je ale vládnímu angažmá nejblíž, ať už ČSSD z vlády odejde nebo ne.

Babiš chce samozřejmě dál vládnout a Okamura by se mu hodil, současně ale kolem spolupráce s SPD panuje veřejná karanténa. Z dobrého důvodu: vstup Okamury do vlády by zřejmě posílil SPD, zabil ČSSD a zahájil Babišův konec.

Sociální demokraty by jistě bolelo, že i když se SPD říká extrémní pravice, ve skutečnosti je to strana nabízející stejně rozdavačnou levicovou sociální politiku. Jen to asi umí líp prodat. A málokomu by se v televizi stýskalo nejen po prvním místopředsedovi ČSSD Romanu Onderkovi, jenž občas podtrhne nohy vlastnímu předsedovi.

Samotného Babiše by pak Okamura oslabil hned několikrát. Zaprvé je stejně jako premiér – a na rozdíl od ČSSD – Zemanovým oblíbencem a je to právě prezident, kdo u nás poslední dobou stále víc vládne. Šéf SPD by vedle Babiše mohl být mnohem silnější koaliční partner i soupeř než předseda ČSSD Jan Hamáček.

Premiérovi by ve vládě taky narušil monopol na „hájení národních zájmů“: vedle Okamury, který tady nacionalistickou kakofonii vypočítavě přitvrzuje ze všech nejvíc, by Babiš vypadal jako nenáviděný „vítač“ a „kývač“. Navíc by Okamura Babiše dál oslabil i tím, že by posílil prezidentův vliv na vládu. Na konferenci SPD ostatně řekl, že se o svém případném vládním angažmá půjde napřed poradit se Zemanem. A ten, jak známo, nic nemiluje a neodměňuje tak, jako podobnou servilitu.

Ani twitter Jiřího Ovčáčka by neunesl zprávu o podobných hradních „líbánkách“. A zvlášť, když si Zeman s Okamurou tolik notuje nejen o zavedení obecného referenda nebo přímé volbě i odvolatelnosti politiků, jež by se (pochopitelně) nevztahovala na prezidenta.

Okamura má výjimečný talent na politickou destrukci a té by neušetřil ani Babiše. ANO sice výrazně obměnilo elektorát směrem doleva a k důchodcům, pořád ale umí na rozdíl od SPD zabodovat i ve velkých a liberálnějších městech. Nejspíš i proto, že jejich občany prostě nežádá, aby chodili venčit prasata před mešity...

Spolupráce s Okamurou by Babiše mohla připravit o kritický počet voličů. Navíc by ANO zřejmě začala rozkládat zevnitř, jak veřejně naznačili někteří jeho přední a úspěšní politici, naposled třeba ostravský primátor Tomáš Macura. Nejen on označil toxickou spolupráci s Okamurou za „červenou linii“, za níž už je jen konec v ANO. Po svém vlastním Úsvitu by tak Okamura rozložil i cizí stranu, což by byl jeho další primát.