Holec: Okamurovec Volný je všem volný. Může ale konečně pomoci Česku

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Vlastně je to nezpráva, jak by pravil klasik. Poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová odešli z SPD Tomia Okamury a vstoupili do hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty (JAP), které je pro změnu Lubomíra Volného. Ten nějak zapomněl, že SPD patří Okamurovi, který mu za to zrušil jeho moravskoslezskou buňku hnutí, již vedl. Teď chce Volný s JAP táhnout do voleb do Evropského parlamentu.