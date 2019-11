Holec: Opozice dostala další dvojitý úder. Brek už ji nespasí | info.cz

Podle STEM by podpora STAN a TOP 09 v říjnu začínaly bídnou čtyřkou a důvod nechat šampaňské zašpuntované by byl i u lidovců, kterým průzkum připsal 5,6 procenta, což v rámci statistické chyby ani jim nezajišťuje pomyslné místo ve sněmovně. A konzervativně střízliví by se měli držet i v ODS, která si po sedmiprocentním volebním debaklu v roce 2013 zvykla dokola slavit svůj „comeback“. STEM i Kantar jí dávají mezi 10-12 procenty.

Někdejší partaj premiérů nabrala sestupný dramatický oblouk, zatímco pomalinku stoupá její vyloučený renegát Václav Klaus ml. Jeho Trikolóru by podle STEM volilo 4,2 procenta nyní rozhodnutých voličů – tedy zhruba stejně jako STAN a TOP 09 (těm Kantar dává zhurba o procentní bod víc). Nejde ani tak o konkrétní výsledky, ty jsou s ohledem na statistickou chybu dvojsečné, zásadnější jsou trendy – zatímco se tyhle dvě strany sněmovně spíše vzdalují nebo stagnují, Trikolóra se k ní blíží. A nejen k ní: Klaus ml. si jistě umí spočítat, že i s nějakým pětiprocentním ziskem může sehrát velkou roli po příštích volbách a korunovat další vládu ANO.

Ostatně Trikolóru, postavenou prý na emoci národní identity, která dnes v politice trumfuje tradiční pravolevé dělení, jako by Klaus šil na míru právě tomu. Někteří politologové mu předpovídali budoucnost „zloděje“ hlasů ODS, SPD a ANO, zatím ale o voliče obírá spíš jen první dvě. Hlavně v ODS by proto neměli zapomenout, že právě v jejím dresu a navíc v liberální Praze šéf Trikolóry v posledních sněmovních volbách utrhl druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů za Babišem.

Voliči na něj hned tak nezapomenou, nakonec nejde mu moc utéct. Právě vyrazil na celostátní turné a málokdo umí tak moc rozdávat tklivé vlastenecké příběhy a vykrádat při tom slogany Donalda Trumpa i „brexit“.

Zajímavé na posledních číslech volebních preferencí je i to, že opozici mizí procenta, aniž by přibývala jinde. Její voliči tedy buď emigrují, nebo ze zoufalství přestávají volit. A kdo se jim taky může divit. Tradiční opozice nemá žádného populárního lídra a její strategie „antiBabiš“ zkrátka nefunguje. Málokdy se tolik politických stran míjelo s pocity většiny lidí tak „obdivuhodně“. Některý z jejich lídrů za to snad měl na Pražském hradě nedávno dostat metál, prezident by tak aspoň měl důvod někoho z nich pozvat.

Skokový nárůst důvěry lidí v politické instituce včetně vlády pak další průzkum, ten z dílny CVVM, vysvětluje koncem Babišova trestního stíhání a dokonce i smrtí Karla Gotta. Těžko říct, i Gott ale každopádně umře jen jednou. To volební preference ukazují setrvalý trend, kdy ANO stabilně drží kolem 30 procent, nebo i roste, zatímco opozice z části mizí ze scény. Možná by se nevládní strany měly konečně zaměřit místo na Babiše na sebe. Lidi by třeba zase zjistili, že existují.