Holec: Ovčáček se pere za Koněva. Nikdo ale jeho sochu neznesvětil tak jako on | info.cz

Těžko říct, co hradního mluvčího přimělo k natočení videa, které si zaslouží hned několik Českých lvů, protože je určitě zábavnější než většina tuzemských filmů. Ovčáček na Hradě vyzrál ve skutečného „pána herce“: perfektně zvládne tragéda, komika a úplně nejlíp něco mezi tím. Problém je, že z videa nepoznáte, jestli si Ovčáček dělá legraci, nebo se definitivně zbláznil. A nejde ani tak o jeho retro vzhled – retro se na Hradě časem stane každý. Jde o to, že Ovčáčka nikdo nebere vážně.

„Obracím se na vás s naléhavou prosbou jako člověk, který k vám promlouvá s velkou pokorou. Prosím nepodléhejte aktuálním záležitostem. Tady nejde o Miloše Zemana, Andreje Babiše či Ruskou federaci,“ naléhá Ovčáček na politiky „kavárenské“ čtvrti. Ovčáček a pokora? Navíc pokora se obvykle neprojevuje tím, že svůj apel stylizujete do parodie plné nekonečných dramatických odmlk a bolavého vytáčení hlavy. A jestli to Ovčáček jako parodii fakt nemyslí, pak by už měl někdo na Hradě vážně zavolat 155.

Ano, mluvčí se ve svém videu výjimečně otře i o pravdu. Stejně jako nemálo jiných „velikánů“ historie, jimž patří sochy všude na světě, Koněv symbolizuje dobro i zlo. Jeho soše taky určitě nepomáhá, že byla odhalena v roce 1980, takže páchne ideologickou ikonografií. Chudák Koněv to navíc dnes nejspíš schytává i za Miloše Zemana, jehož někteří lidé s láskou titulují „ruský šváb“. Zrovna kvůli tomu si ale sochoborectví nezaslouží.

Pravda je, že poslední události Koněvovu sochu znesvětily tak, že dávno padla i bez zastupitelů. Nejvíc ze všeho si proto asi zaslouží, aby si ji do Moskvy převezla Koněvova dcera Natalja, která o ni projevila zájem; sochy bez veřejné úcty totiž nemají žádný smysl a jen zabírají místo třeba bytům, kterých v Praze máme nedostatek. Pomocnou ruku k tomu nyní svým videem přiložil také Ovčáček, i když ho nejspíš natočil s opačným úmyslem.

Ironie dějin už ale patří k „velikánům“ jeho typu. Tak jako prezidentův mluvčí totiž zatím sochu Koněva neznesvětil nikdo. Svým videem totiž Ovčáček osvobodil spor o Koněva i o poslední zbytky cti, jestli ještě nějaké vůbec měl. Možná se ale své vlastní sochy jednou dočká i Ovčáček. Nabito už má dávno velmi slušně a teď přidal další důvod. „Muž, co se nikdy nestyděl“, mohl by mít napsané na své soše.