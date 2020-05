Holec: Pal na Babiše, posílíš ANO. Opoziční „džihád“ se míjí účinkem | info.cz

Ano, většina krizí posiluje vlády, protože během nich nějak chceme věřit, že nás z nich vyvedou – a nejlépe ne do další krize. Možná i proto si Babišovo hnutí poslední měsíc užívá téměř pětatřicetiprocentní podporu, která se mimochodem rovná rekordním volebním ziskům ODS a ČSSD na vrcholu jejich zašlé slávy. Zajímavé ovšem je, že koronavir neposiluje i vládní ČSSD a polovládní KSČM; obě strany dál s 5,5 procenty sdílí předpeklí s opozičními lidovci, TOP 09 a STAN, pod nímž se rozkládá jen trpasličí peklo.

Přátelský polibek smrti, říkejme tomu. Kantar ale potvrzuje i něco jiného: a sice fakt, že se opozice dál jen vzájemně udržuje ve své kleci. Součet potenciálního volebního zisku Pirátů, ODS, TOP 09, STAN a lidovců totiž zůstává víceméně stejný. A nic na tom nemění ani téměř permanentní festival antibabišovských „krizových“ brífinků, které zvlášť v případě šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové začínají chytat kontury nechtěné satiry. A vůbec nejde o poslední trend. Koronavirová politická kakofonie prostě jen zvýraznila, že ANO pořád zůstává vůči opozičnímu džihádu imunní.

A skoro se dokonce zdá, že Babišovi stále víc prospívá. A taky jako kdyby ANO a opozice žily na dvou jiných planetách, z nichž se vzájemně neohrožují. Premiérovu hnutí průzkumy setrvale přisuzují víc než třicetiprocentní podporu voličů a jediné víceprocentní pohyby vidíme u opozice. Piráti a ODS se opakovaně přetahují o druhé místo, což už začíná být trochu nuda, zatímco se TOP 09, STAN a lidovci perou o to, kdo z nich může zrovna oslavit virtuální vypadnutí ze sněmovny. Někdy mají tu čest i dvě strany.

Těžko říct, s čím hýbou antibabišovské tirády Miroslava Kalouska, nejspíš jen s ním a jeho twitterem. Každopádně určitě ne s volebními preferencemi ANO. A stejný (ne)efekt mají i ataky dalších opozičních lídrů. A právě to je asi největší ironie české politiky: program kompletní opozice se poslední dobou slil do jediného antibabiše, jenže ten hýbe jen s preferencemi opozičních stran. Jejich lídři očividně pořád věří, že pálí do Babiše, a taky se za to umí řádně oslavit. Ve skutečnosti se ale o voliče olupují vzájemně.

Analytici agentur sice pořád mluví o jistém překryvu voličů mezi ANO a opozicí a třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš proto letos vyhlásil velké tažení na voliče ANO. Ti prý podle něj mají jako druhou volbu právě Piráty, jen se k tomu pořád nějak nemůžou odhodlat. Jenže místo nich zatím Bartoš přetáhl spíš voliče jiných opozičních stran, jak ukazují nejen poslední čísla Kantaru CZ. A třeba o živnostníky se Piráti podle průzkumů nepřetahují jen s ODS, STAN a TOP 09, ale i SPD.

Kanibalismem ovšem problémy opozice nekončí. Její situaci ještě zhoršuje i roztříštěnost, když procento voličů, o které například ODS obere ve volbách TOP 09, může ve skutečnosti znamenat ztrátu čtyř procent, pokud tím Kalouska a spol. vyvede ze sněmovny. Anebo klidně i více procent, když při tom TOP 09 ze sněmovny v rámci opoziční spolupráce vyvede třeba STAN, někdejší fíkový list své neexistence mimo Prahu. ANO určitě nemá pětatřicetiprocentní volební zisk jistý, každá krize totiž jednou končí. Současné opozice se ale nejspíš bát nemusí.