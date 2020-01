Holec: Piráti táhnou na vládu, se svou DNA ale můžou vládnout jen sami | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Celostátní fórum Pirátů byla pěkná nuda, v Ostravě si do vedení strany zvolili ty samé lidi. A krátce předtím si dokonce na webu neodhlasovali ani své vlastní zrušení a zkasírování partajních peněz, což by bylo pravověrné pirátství. Piráti nejspíš skutečně „dospívají“, jak o tom na svém celostátním fóru sami mluvili. Teď chtějí do vlády, „pionýrské“ opoziční gerily už mají dost.

„Ve sněmovních volbách v roce 2021 chceme uspět a být ve vládě této země,“ řekl v Ostravě staronový šéf Pirátů Ivan Bartoš. A zároveň dodal, s kým by nejradši vládnul: s hnutím STAN. A sakra! „Piráti zřejmě hulí slušněj matroš,“ pravil před časem bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Svatá pravda. V posledních sněmovních volbách STAN sotva prolezl do sněmovny a od té doby se potácí kolem pětiprocentní hranice volitelnosti. Piráti utrhli necelých jedenáct procent a v posledních měsících jim průzkumy volebních preferencí nedávají o moc víc.

Jenže k vládnutí potřebujete přes čtyřicet procent volebního zisku. Někde tady proto zeje volební manko. Ano, volební sjezdy či fóra slouží kromě voleb všech možných partajních funkcí i k tomu, aby se delegáti společně opili sami sebou a v mlze viděli velké vítězství. I Bartoš se proto v Ostravě zahleděl kamsi do dáli, kde uviděl údajný pětadvacetiprocentní pirátský potenciál a taky „měkké“ voliče ANO. Ti by prý podle interního průzkumu dali svůj druhý hlas právě Pirátům, a proto chtějí v příštích sněmovních volbách „ukrást“ je.

To je zajímavé: podle většiny analýz totiž Bartoš a spol. slízli hlavně voliče TOP 09, která Andreji Babišovi vyhlásila svatou válku. Dejte spolu tyhle lidi pod jednu střechu a uvidíte, jak vypadá džihád i bez Alláha. Piráti logicky odmítají vládnout s komunisty a SPD, současně ale zatracují i ODS, ČSSD a lidovce. „My jsme šli do politiky, když byly u vlád ODS, ČSSD a KDU-ČSL a ony neprošly žádnou obrodou. Zůstávají v nich lidé, kvůli kterým jsem šel dělat politiku, protože dělali politiku na sebe a ne politiku, kde je centrem občan,“ řekl Bartoš v rozhovoru pro Novinky.cz.

Současně ovšem odmítá vládu s ANO, kde by Babišovo hnutí mělo víc ministrů než Piráti. Zbývá tedy jen TOP 09, kterou Piráti možná vyvedou ze sněmovny. Jestli jste dočetli až sem, už jistě chápete, že si Piráti nedělají legraci, když stále opakují, že jsou v opozici k vládě i opozici. Jenže totální opozicí cesta k vládě nikdy nevede, pokud nezískáte i totální většinu hlasů. A tu Piráti jen těžko někdy uloupí, na to jsou přece jen pro většinu lidí až moc „pirátští“.

A nejen pro lidi. V Praze, kde mají primátora Zdeňka Hřiba, pirátsky ničí nejen TOP 09, což patří k jejich DNA, ale i zmíněný STAN. Obě strany tvoří Spojené síly pro Prahu a poslední dobou se v pražské koalici nejvíc spojují právě proti Pirátům, s nimiž vlezli neprozřetelně do koalice. I na přední členy Spojených sil, většinou politické matadory, kteří prošli několika stranami i vládami, jsou Piráti prostě moc. Úplně jiná lidská DNA, říkají o nich: neznají žádný kompromis a i nejhorší nesmysly prosazují s revolučním fanatismem. A když se jim postavíte, stihne vás „kompro“.

Není náhoda, že Piráti vzali nejvíc voličů TOP 09. Bartoš, jemuž na rozdíl od většiny pirátů nechybí sociální inteligence, jež v politice rozhoduje, totiž klame tělem podobně jako kdysi Karel Schwarzenberg; své straně taky úplně nešéfuje a v mnoha voličích dokáže vzbudit opačný dojem, než je skutečnost. Mnozí lidé považují Piráty za pravici, přestože je jejich skutečná DNA levicová a nejblíž mají k zeleným. Jen místo zeleného náboženství vyznávají to internetové, které se dnes vybarvuje do podobné zhouby jako předtím zelené dogma biopaliv.

„Kompetence, pokora a odvaha. To jsou hodnoty, které pirátskou stranu provázejí od začátku její existence. Uchovejme si to i v následujících letech,“ prohlásil Bartoš v Ostravě. Nekompetence, nepokora, ale odvaha, můžeme parafrázovat jeho slova díky zkušenosti s pirátskou vládou v Praze. Nekompetence vládnout, nepokora ke všem, ale odvaha vydávat to za úspěch. Bartoš odmítá srovnání s někdejšími Věcmi veřejnými, které si podle něj na nějakou transparentnost a internetový výběr kádrů jen hrály. „Oni se o něco pokoušeli, ale my to máme v DNA,“ řekl. Tím se vysvětluje vše.