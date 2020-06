Holec: Piráti vypluli loupit hlasy voličů. Sežerou jim znovu stejná hesla a velké prázdno? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Jak příznačné. Když Piráti představili své krajské volební lídry, vyšlo najevo, že jim na jižní Moravě bude řídit volební kampaň „pirát PR“ Svatopluk Bartík. Známý šiřitel fake news nejen o neexistující rakovině prezidenta Miloše Zemana se totiž k Pirátům náramně hodí: za jeho politickým působením v Brně je sice velké prázdno, vždycky o něm ale bylo hodně slyšet. A stejně je to i s Piráty, kteří do krajských voleb plují pod heslem „Šance změnit budoucnost“.

Vlastně se jen opakuje historie, jen jinak. Před dvěma roky Piráti táhli na Prahu s heslem „Na prahu změny“ a výsledkem je první pirátský primátor Zdeněk Hřib. Ten sice Prahu není schopný řídit a místo ní proto radši vede permanentní PR ofenzivu proti Číně, výsledky má ale slušné: podle posledních čísel agentury Kantar CZ by Piráti v Praze brali 26,5 procenta hlasů. A kdyby volili jen ti nejmladší do 29 let, což nikdy není dobrý nápad, dobyli by Piráti suverénně Prahu s 32 procenty.

Ano, ať žije Čína a pražská dopravní zácpa! Zhruba to je totiž podstatou pirátského úspěchu. Šéf strany Ivan Bartoš rád obviňuje premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, že je za ním jen moře PR, ve skutečnosti ale ohledně permanentní PR kampaně nikdo netrumfne Piráty. Jejich opoziční džihád i pražská koalice gest nonstop mediálně křičí stejně jako Bartíkovy fake news a prázdné protikorupční slogany – a taky funguje: nejen Kantar CZ sice už Pirátům nedává téměř 20 procent z konce roku 2018, do krajských voleb ale pořád táhnou s preferencemi kolem 15 procent.

A taky bez jediného hejtmana. Piráti jsou po ANO druhá nejsilnější strana, na rozdíl od něj i jiných mnohem slabších partají ale zatím nevedou jediný kraj. Letošní krajské volby, které napoví i dění do následujících sněmovních voleb, pro ně budou velkým testem. Po posledních sněmovních volbách, kdy s necelými jedenácti procenty vtrhli do sněmovny, přišla menší studená sprcha, když v loňských eurovolbách získali místo plánovaných dvaceti jen necelých čtrnáct procent. Na rozdíl od mnohých opozičních slepenců maskujících čiré zoufalství přesto do krajských voleb míří sebevědomě samostatně.

Nebo téměř. Jen v Olomouckém kraji kandidují společně se STAN, s nímž jednají i o další spolupráci. „Naší vizí je kraj nové generace, kde může každý svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, nové technologie a zapojení občanů do rozhodování,“ uvedl při představení krajských lídrů šéf strany Ivan Bartoš. Ano, už jste to určitě slyšeli stokrát, jak je to celé transparentní. A aby taky ne, když to Pirátům pořád tak skvěle funguje.

Už v roce 2014 s tím totálně vyhráli volby v Mariánských Lázních, kde poté během čtyř let třikrát vyměnili starostu. Načež tady v roce 2018 vyhráli s ještě lepším výsledkem. A v roce 2018 podobně dobyli i pražský primátorský řetěz, byť volby těsně vyhrála ODS. Od té doby se permanentně rozpadá Hřibem vedená pražská koalice, která místo řešení skutečných problémů města ruší novoroční ohňostroj, zavádí nočního starostu a pokusně zavírá část nábřeží. Necelé dva roky nato jim za to Kantar CZ připisuje o deset procent hlasů víc.

Krajské volby proto naznačí, jestli jsou Piráti mládežnickým ANO, nebo naopak TOP 09. Ta byla kometou sněmovních voleb 2010, načež ve stejném roce vyhrála i v Praze. Nikdy ale skutečně neexistovala ve zbytku země, a proto teď nejspíš končí. ANO vyhrálo své první volby v roce 2014 v Praze, jenže od té doby vyhrává i ostatní volby a od těch posledních sněmovních bezprecedentně diktuje. Piráti stojí někde mezi ním a tradiční opozicí, která se ze všeho nejvíc kanibalizuje. Na podzim tak uvidíme, jestli je Bartoš spíš mladým Babišem, nebo knížetem Schwarzenbergem.