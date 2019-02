Holec: Pirátská pravda osvobozuje... A lež ještě víc

„Řada politiků stále častěji hovoří o boji proti fake news, tedy falešným zprávám. Lež je ovšem stará jako lidstvo samo a s moderními technologiemi se zvyšuje pouze rychlost jejího šíření,“ píše v úvodu článku Bartoš. Ano, lež je skutečně stará jako lidstvo samo a nejlíp to vědí právě politici, ne? Není ale pravda, že se s moderními technologiemi zvyšuje jen rychlost jejího šíření. Dnes totiž může vcelku efektivně falešné zprávy šířit v podstatě kdokoli s přístupem na web, jak ukazují i několikery poslední volby v Česku.

Internet Piráti považují za své „moře“, jak zní jejich krédo. Takže k němu přistupují stejně jako skuteční piráti ke skutečnému moři: můžete na něm loupit, jak chcete. A jakákoli pravidla jsou pro ně ve výsledku 'loupeží svobody'. Právě s tímhle argumentem Piráti odmítají boj s falešnými zprávami, které dnes svým rozsahem i efektivitou mnohdy trumfují ty skutečné. „Volání po zásahu shora zavání prostou rezignací na rovinu osobní zodpovědnosti, která je přitom pro svobodnou společnost tak důležitá,“ píše Bartoš.

Řešení podle něj spočívá „v odpovědnosti za svobodu“. „Hledejme pravdu, ne vzrušení a senzaci. Pravda není to, co se nám líbí, ale to, co je. A snaha vidět věci takové, jaké jsou, tvoří stezku k osobní svobodě. Pravda osvobozuje. Má smysl sdílet a předávat ověřené informace, nikoli drby,“ věří šéf Pirátů. Tak tohle už není jedna lahev saké, ale celá paleta. Vlastně Bartošovi závidím: očividně žije v nějakém lepším světě než já – mezi Piráty. A taky už je mnohem dál na stezce k osobní svobodě než většina lidí, kteří nejradši hledají právě vzrušení, senzaci a lži.

Protože lži dnes „osvobozují“ až děsivě velký počet lidí mnohem snáze než pravda. Z prostého důvodu: lež bývá pohodlnější, protože na rozdíl od mnohdy nepohodlné pravdy utvrzuje naše vnitřní přesvědčení.

Šéf Pirátů věří, že nás před fake news prostě ochrání vzdělanost, a proto nepotřebujeme regulaci internetu. „Rozpoznat fake news, manipulaci a hoax totiž dokáže každý, když bude vědět, jak hledat zdroje, ověřovat je a pracovat s informacemi,“ píše Bartoš. Jenže fake news nevěří jen nevzdělaní.