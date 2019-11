Holec: Plná Letná a prázdná opozice. Ani pusa na Národní Kalouska a spol. nespasí | info.cz

Pro opozici to byl velký den, kdy se i všechny její poslední volební prohry najednou zdály jako vítězství. Třeba bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek z toho musel na twitter, kde „uzdravoval naši nemocnou demokracii“. Problém je, že plná Letná také nebezpečně klame. Spolek Mikuláše Mináře, z něhož se stává profesionální agentura na protesty, vytáhl na pražskou pláň dvakrát krátce po sobě zhruba čtvrt milionu lidí, které přinejmenším pojí „neláska“ k Babišovi, jak by pravil klasik. Čtvrt milionu lidí je hodně a samozřejmě slušně zaplní Letnou i televizní obrazovku, ale na vítězné politické tažení to fakt nestačí.

Ironií je, že zatímco nenávist k Babišovi opakovaně přitáhne čtvrt milionu lidí, opozice současně upadá: podle všech posledních průzkumů totiž po zastavení Babišova trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo výrazně stouply volební preference ANO i osobní popularita jeho šéfa, zatímco ODS, pomyslnému lídrovi opozice, spadly zpátky blízko k přibližně 11procentnímu zisku ze sněmovních voleb v roce 2017. A tři další tradiční strany – lidovci, STAN a TOP 09 – stabilně okupují pětiprocentní „předpeklí“.

Pokud se do voleb nezvednou, vážně těmto třem stranám podle průzkumů hrozí život mimo sněmovnu. Zvlášť TOP 09 perfektně ilustruje paradox situace. Kometa sněmovních voleb v roce 2010 a poté vládní strana se už nějaký čas nachází v kómatu. Brzy ji čeká volební sjezd, který ovšem dávno nepoutá takovou pozornost jako kdysi, protože TOP 09 už neslibuje žádné drama. Její zakladatel, bývalý stínový i skutečný šéf a stále něco jako „guru“ Miroslav Kalousek se přesto stal mediálním „hrdinou“ letošních oslav sametové revoluce – nejen „uzdravoval“ demokracii na Letné, ale druhý den ještě dostal na Národní třídě pusu.

„Mirek na Hrad! Ať žije Míra!“ vyslechl si Kalousek na Národní a neskrýval dojetí. Nejspíš to na dlouho naposled. Právě Kalousek totiž z průzkumů veřejného mínění dlouhodobě vychází jako jeden z nejméně populárních politiků. Je tu ale ještě jiná ironie. Plná Letná sice budí dojem, že celé Česko znovu vře, nejen z posledního velkého průzkumu STEM ovšem vychází spíš opak: plných 72 procenta lidí nyní vyjadřuje spokojenost s kvalitou života. Jen je neuvidíte na Letné.

Demonstrace určitě k demokracii patří, bez nich jde o totalitu. Před pár lety lidé houfně demonstrovali proti vládě ODS a TOP 09, dnes si tohle privilegium demokracie „užívá“ Babiš. Problém Milionu chvilek i opozice, jíž Minář taky začíná diktovat program, ale je, že zatímco zaplní Letnou, nedokáže už nějaký čas zaplnit sněmovnu, kde se diktuje reálná politika.

Do roka a do dne, vzkázal Minář opozici, po níž chce jasnou vizi, jak porazit Babiše. Být šéfy ODS, TOP 09, STAN a lidovců, jimž je podle řady volebních výsledků tahle vize spíše cizí, začnu se Milionu chvilek pro demokracii bát víc než Babiše. Do roka a do dnes se totiž může terčem spolku na Letné klidně stát právě opozice, pokud nesplní Minářovy požadavky. Ostatně všechny „revoluce“ začnou dřív nebo později požírat vlastní děti.