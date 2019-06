Holec: Pospíšil opět strčil hlavu do pirátského chomoutu. A už mu tam nejspíš zůstane | info.cz

Ostatně TOP 09 si říká konzervativní strana, kterou v době největší slávy vedl starý kníže s motýlkem, což nemá nic společného s anarchií Pirátů a Prahy sobě. Pospíšil do toho mohl bouchnout právě na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu vyvolaném ANO a ODS. Zaprvé se čekalo na solidní záminku a zadruhé něco takového Praha fakt nezažila ani na vrcholu magistrátní diskotéky v režii někdejší kmotrovské ODS, jejíž největší borci rádi chodili v bílém a pili růžové šampaňské.

Současná rada totiž pod taktovkou Pirátů a Prahy sobě tajně hlasovala v souvislosti s megazakázkou na stavbu metra D, ale také o zrušení projektu zbourání Libeňského mostu. Ve druhém případě navíc nesedí oficiální zápis s audionahrávkou.

Spojené síly koalici na mimořádném jednání podržely a Pospíšil tak nejspíš promeškal ideální moment vystrčit včas hlavu z chomoutu Pirátů a Prahy sobě, který v TOP 09 odmítá nést stále víc členů. A to by pád vlastní koalice zřejmě příliš nevadil ani vedení Pirátů, které se stejně soustředí na sněmovní gerilu proti premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. I v nejvyšších pirátských patrech už totiž pochopili, že Hřib je ještě horší průšvih, než se čekalo, a rádi by se ho proto zbavili. A nejlíp samozřejmě s pomocí cizí ruky.

Scénář konce současné koalice byl zhruba následující: novou pražskou vládu sestaví vítězná ODS se Spojenými silami pro Prahu, které nějak podpoří ANO; to buď přímo v koalici, nebo jen v zastupitelstvu. Boj mezi ODS a Spojenými silami se vedl hlavně o primátora. Na funkci primátorky se už dlouho připravuje überambiciózní první místopředsedkyně ODS a bývalá pražská radní Alexandra Udženija, ta ale kolem sebe všechny děsí, magistrátní diskotéka přece jen už skončila. Proto se místo ní mluvilo o šéfovi pražské ODS Tomáši Portlíkovi, který je přece jen politicky korektnější než „transakční Sandra“.

Ironií je, že pražským primátorem touží být i Pospíšil, jenž si nenechává stát v cestě ani fakt, že zůstává europoslancem. Šéf TOP 09 (to je také on), který nade vše miluje funkce a hlavně příslušný servis k nim, pro to má i pádný důvod. Kdysi vládní straně vážně hrozí vypadnutí ze sněmovny a Praha, její jediná (a možná už bývalá) volební bašta, je to poslední, co jí ještě aspoň trochu drží při životě. Nebo řekněme spíš u dýchacích přístrojů, protože život vypadá jinak.

Navíc TOP 09 už v Praze jednu šanci promarnila poté, co tady v roce 2010 vyhrála volby. Tehdy ji nejdřív od funkce primátora „osvobodila“ koalice ODS a ČSSD, a když už se jím nakonec stal rtuťovitý Tomáš Hudeček, vedl metropoli tak, že ho od členství v TOP 09 záhy pro změnu radši osvobodili kníže s Kalouskem. TOP 09 taky čeká na podzim volební sněm a ten Pospíšilovi tentokrát slibuje kocovinu nejen z vína.

Nemálo vlivných členů v čele s partajním „luciferem“ a zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem totiž veřejně touží po jeho hlavě, protože podle nich dělá z kdysi nejkonzervativnější české strany hodně falešné cuvée Pirátů, Prahy sobě a zelených. Právě Pospíšil měl proto největší motivaci ukončit současnou pražskou agónii a přinést straně na sněm funkci pražského primátora, jež má váhu. STAN a lidovci i zbytek Spojených sil, by se s ním nadšeně svezli.

Jenže Spojené síly pro Prahu koalici neshodily a zdá se, že to neudělají ani na podzim, což je druhý možný termín i kvůli schvalování městského rozpočtu. Právě TOP 09 se tak vmanévrovala do nejhorší pozice. Pokud zůstane v současné koalici, sklidí za to zřejmě nejhorší politické plody, protože Piráti jsou prostě piráti: nejlíp je jim v opozici. Problém je, že od případné koalice ODS a Spojených sil pro Prahu už radši dává ruce pryč i ANO, jehož pražské výkony vůbec netěší Babiše.

I to si totiž spočítalo, že koalice (ne)vedená Hřibem, jehož děsí i sebemenší politická zodpovědnost, takže u některých důležitých hlasování pro jistotu chybí, je tak příšerná, že se vyplatí nechat ji, ať se dodělá ve vlastní neschopnosti. Jestli tenhle plán vyjde, čeká Pražany nejen dopravní masakr, protože současná koalice brzdí klíčové dopravní stavby a opravuje vše najednou, zatímco TOP 09 nejspíš stihne definitivní konec. A to Pražanům před volbami slibovala profesionální vedení města.