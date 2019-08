Holec: Praha hledá primátora. Hlavně ať to není další Hřib | info.cz

Hřib totiž zkusil navzdory koaličním partnerům odvolat šéfa městské firmy Pražská plynárenská Pavla Janečka, což bylo jistě jen další „komunikační“ nedorozumění. I poslední koaliční jednání nejspíš skončí stejně jako všechna předchozí: všechny tři strany si znovu veřejně slíbí pokračování agónie. Ještě víc než předtím u toho ale budou přemýšlet, jak se s co nejmenší politickou škodou zbavit neschopného primátora Hřiba, jenž se v důležité funkci fakt zle trápí.

A to včetně Pirátů, kteří se ukazují jako mistři politické destrukce, přestože magistrátní anarchií ničí i sami sebe. Za Hřiba ve skutečnosti vše diriguje „partnerské“ duo Jakub Michálek a Michaela Krausová; Michálek je mediální sekerník Pirátů a taky šéf jejich poslanců, Krausová pro změnu šéfka pirátských zastupitelů. Oba spolu žijí a na magistrátu si proto dělají legraci, že jestli chcete vědět, co se tady stane příště, měli byste zavolat k nim domů.

Problém Pirátů je, že se vlastního primátora logicky nechtějí zbavit jen tak sami od sebe, protože by tím jen potvrdili, že nemůžou vládnout. K „popravě“ Hřiba, který postrádá všechny vlastnosti úspěšného politika a je ve funkci tak zoufale izolovaný, že s ním nikdo nechodí ani na oběd, proto potřebují koaliční partnery. Ti se poslední dobou činí a nejvíc ze všeho Spojené síly. Opět logicky: jejich lídr Pospíšil hraje právě v Praze o svou politickou budoucnost. TOP 09 čeká na podzim volební sjezd a pokud na něj Pospíšil přijede jako neviditelný europoslanec, co doma své partaji dělá reklamu jen účastí v nefunkční pražské koalici, mohl by brzy taky být „bezpartijní“.

Spojené síly hrají s několika scénáři. Všechny je sice spojuje to, že Hřiba odstřihnou od funkce primátora, ale mají různé hlavní postavy. Jednou z variant je koalice Spojných sil a ODS s podporou ANO, bez nějž se moc magistrátních revolucí neobejde. Jeho vedení ovšem nechce vlastní značku poškodit účastí v další nejisté pražské koalici, jež navíc bude mít v DNA negativní mediální reputaci; proto zatím počítá maximálně s tím, že by zmíněnou koalici podrželo jen v zastupitelstvu.

Problém pro Pospíšila je, že ODS vyhrála volby, takže by v takovém případě sice na sjezd TOP 09 přijel bez pirátského prokletí v zádech, klidně ale taky bez primátorského řetězu. Ten mu ovšem nezajistí ani další zmiňovaná možnost: koalice ODS, Pirátů a Spojených sil. Ta už by se sice obešla bez Hřiba, i z ní ale Pospíšil vychází jako lídr s nejhorším volebním výsledkem.

Funkce primátora nemusí nakonec stát v cestě, na druhou stranu kvůli ní málem nevznikla ani současná koalice. I vzhledem k rozložení sil v zastupitelstvu, kde trumfuje vzájemná zákeřnost, je totiž tahle pozice tak toxická, že si mnozí přejí, aby byla rotující: každá koaliční strana by se v čele metropole ničila jen chvíli, načež by řetěz zkázy předala koaličnímu partnerovi. Z médií se teď sice zdá, že Hřib už řetěz předává, ve skutečnosti ale koaliční strany jen čekají na impuls od opozice. Ani ony nechtějí vlastní vládu samy jen tak položit.

Ještě nedávno se na magistrátu mluvilo o září, kdy se dojednává městský rozpočet, teď se ale případná koaliční rekonstrukce zřejmě přesouvá později do podzimních měsíců. „Jestli se to ale nestane pak, tak už nikdy. A pro Prahu to bude velký problém,“ říká nejmenovaný koaliční člen zastupitelstva. V tom má jistě pravdu, koalice už vlastní snahou nasbírala víc konfliktů, než je ve městě dopravních uzavírek. Jen v jedné věci se tento politik netrefil: Pro Prahu už to problém dávno je.