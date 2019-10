Holec: Praha nepotřebuje blokádu aktivistů. Hřib a spol. to zvládnou za ně | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Kdybyste si chtěli vsadit na slova pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba, skončíte bez peněz jako gambler. Ještě letos v lednu říkal, že rekonstrukce Libeňského mostu začne až v roce 2023, kdy už bude primátorský řetěz možná nosit někdo jiný; do té doby bude město platit jen za udržování mostu nad vodou. Teď je ale vše jinak. Hřibův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) totiž oznámil, že se polorozpadlý most začne opravovat a na dva roky navíc úplně zavře už v roce 2021.

Plánování velkých dopravních staveb za miliardy korun tak začíná v Praze připomínat jízdu Moskvou, je to taky velké dobrodružství s nejistým koncem. Když Hřib v zimě přišel s rokem 2023, všichni to chápali tak, že Piráti radši dávají od politicky toxického mostu ruce pryč a problém s ním prostě přesouvají na bedra další pražské koalice. „Libeňák“ totiž málem rozložil už předchozí vedení magistrátu a chvíli se zdálo, že ho nejspíš bude osobně podpírat bývalý primátorský náměstek pro dopravu za ČSSD Petr Dolínek.

Jenže ten teď sedí pro změnu ve sněmovně, kde místo mostu „zachraňuje“ demokracii. Navíc právě Libeňský most přivedl Scheinherra do pražské politiky, takže ho rok po volbách znovu zvedl – tedy aspoň metaforicky. Ostatně začíná (i končí) v Praze 7, kde Praha sobě vznikla i vyrostla. A kde ze záchrany mostu udělal líbivé předvolební téma i její stále ambicióznější kápo Jan Čižinský, jenž zná své letenské a holešovické voliče se slabostí pro flat white jako málokdo.

Nově se proto Libeňský most začne opravovat už v roce 2021 a navíc se i prodlouží a „prodraží“: místo půl miliardy korun má nově stát miliardy dvě. A nově se taky ruší náhradní most, který během rekonstrukce „Libeňáku“ lidem slíbila předchozí koalice: dva roky bude prostě mezi Libní a Holešovicemi zavřeno. Po Radlické radiále (zpožďování) či budově Transgasu, již chtěli Hřib se Scheinherrem na poslední chvíli zachránit před demolicí vykoupením, nyní i nešťastný „Libeňák“ ukazuje, co se stane, když město jako Praha ovládnou Piráti a aktivisté, jejichž jediným programem je protest.

Praha vypsala na opravu mostu výběrové řízení, vepsala do něj ale tak přísné podmínky, že se přihlásila jediná firma. Ani ta ovšem podmínky nesplnila a TSK proto soutěž zrušila. „Napsali jsme to příliš drsně. Očekával jsem, že budou firmy ochotny vytvořit třeba i mezinárodní tým. Bohužel teď je trh nasycen, obzvlášť u stavebních firem,” přiznal Novinkám Scheinherr, který vzal hrdě vše na sebe. Město proto vypsalo nové výběrové řízení, jehož vítěze chce znát v červnu 2020.

Ani sázka na tenhle termín není nejjistější. Hřib totiž v lednu odložení rekonstrukce mostu vysvětlil tím, že na ni vůbec není připravená dokumentace. Předchozí koalice totiž chtěla Libeňský most napůl zbourat a na původních pilířích postavit nový. To byla i nejlevnější varianta, kterou si navíc podle průzkumu Sdružení pro architekturu a rozvoj přálo i těsně nejvíc Pražanů (30 procent), kteří k Libeňskému mostu na rozdíl od některých politiků přistupovali pragmaticky, když už to celé platí.

Jenže pak se hlavně Praha sobě a Piráti začali před volbami k Libeňáku „přivazovat“ a racionální argumenty rázem spadly „pod vodu“. Jednu věc ale dvouletou „blokádou“ Libeňského mostu vedení magistrátu nakonec přece jen vyřeší. Nebudou se k němu muset v rámci blokády přilepovat ekoaktivisté z hnutí Extinction Rebellion, kteří v sobotu zablokovali provoz v centru Prahy u Národního muzea. Hřib a spol. to v Praze zvládnou za ně a jak se zdá z jejich dopravních plánů, nebude to jen mezi Libní a Holešovicemi.