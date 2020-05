Holec: Pražský dopravní masakr. Magistrát si znovu brousí zuby na rušné nábřeží | info.cz

Ve zmíněné části dopravní tepny vedoucí centrem města je v podstatě jen pár restaurací, z nichž část jsou spíš kavárny: roh Národní třídy a nábřeží patří kavárně Slavia, na ni navazuje restaurace Parnas a svůj vlastní podnik tady má i FAMU, to je ale spíš studentská kantýna. O kus dál sídlilo ještě Bellevue, to se ale dočasně přestěhovalo, a zmínit můžu ještě „Atmošku“, která ale nemá dobrý přístup do ulice a zahrádku si dávno zařídila ve vnitrobloku. Ani jeden ze zbylých podniků zahrádku nikdy neměl – a z dobrého důvodu: sedět mezi auty a tramvajemi není nejromantičtější. Teď jim ji nejspíš zařídí magistrát.

Do Slavie chodí řada lidí i proto, že je odhlučněná od přilehlé rušné křižovatky a taky klimatizovaná. Posaďte hosty ven a budete jim muset ke kávě a dortu dát i respirátor a špunty do uší. A stejné platí i pro zbylé podniky. Scheinherr s Piráty totiž chtějí nechat pro auta průjezdný opačný směr na druhé straně vozovky, který bývá permanentně ucpaný. Navíc kolem budou dál jezdit hlučné tramvaje. Ne náhodou proto další šílenství Prahy sobě a Pirátů na svém posledním klubu odmítly Spojené síly pro Prahu, jejich koaliční a politicky příčetnější partner.

Jejich politici totiž po městě nejezdí jen na koloběžce, a proto vědí, že zavření jednoho pruhu Smetanova nábřeží v centru způsobí další dopravní masakr. Ostatně ví to dobře i Scheinherr s Piráty. Vloni na podzim bylo nábřeží pár týdnů zavřené kvůli výměně tramvajových kolejí a výsledkem byl dopravní kolaps nejen na Starém Městě, ale i na Malé straně, kam se část aut logicky přelila. Jsou to jednoduchá pravidla a kdo jiný než vystudovaný fyzik Scheinherr by je měl chápat, ne?

Očividně nechápe: on i Piráti si z posledního krizového vývoje vzali poučení, že Smetanovo nábřeží zavřou permanentně. Spojené síly kvůli tomu pohrozily koncem koalice a teď se jim to vlastně jen vrací. Tentokrát se ale mluví i o pomstě za Prahu 1, kde strany Spojených sil nedávno pomohly od funkce starosty Pavlu Čižinskému, bratrovi šéfa Prahy sobě Jana Čižinského. Ani Praha 1, kde nyní starostuje Petr Hejma ze STAN, totiž s částečným uzavřením Smetanova nábřeží nesouhlasí. Logicky se děsí dopravního masakru ve svých malých historických uličkách.

S odezníváním koronavirové epidemie se tak na magistrát vrací stará dobrá koaliční válka. Spojené síly už schytaly od Pirátů a Prahy sobě tolik koaličních facek, že na to dávno nemají ani tváře. Uzavření Smetanova nábřeží navíc spadá do kompetence Scheinherra a Spojeným silám zbývá jen žaloba za nedovolenou podporu zmíněným restauracím. A případně další koaliční „dohodovací řízení“, které ale od vzniku koalice běží takřka permanentně.

Už příští rok by Praha navíc mohla mít nového primátora. Zdeněk Hřib se poslední dobou spíš než Praze (proč město nic nedělá ohledně vnějšího okruhu? A kde jsou primátorovy roušky z Turecka a Indie?) věnuje vlastní stínové zahraniční politice, která mediálně zakrývá jeho neschopnost řídit hlavní město. Příští rok by totiž mohl podle zdrojů INFO.CZ kandidovat do sněmovny a Piráti proto přišli s jeho případnou náhradou: do čela Prahy by v takovém případě chtěli postavit šestadvacetiletého radního pro bydlení Adama Zábranského. Na magistrátu tak možná dojde na další nemyslitelné: v dobrém tu třeba budou vzpomínat i na Hřiba.