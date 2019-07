Holec: Probere Hřiba čínská lekce? Svou naivitou Praze jen škodí | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Tak už se zdálo, že si pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu bohatě vystačí ohledně vzájemné nenávisti sama se sebou. Teď se ale přidali i Číňani, kteří do Prahy taky rádi jezdí. A místo hlavouna pražské koalice se na její adresu méně diplomaticky rozpovídal mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang, který se nechal slyšet, že vedení Prahy vážně poškodilo cítění čínského lidu a podkopalo vztahy mezi oběma zeměmi.

„To je základní důvod, proč (s magistrátem) spojené strany a jednotlivci z Prahy nejsou čínským lidem vítáni,“ řekl doslova Keng. Krásná soudružská slova, skoro slyším pozdního Gustáva Husáka, jak hrozí zlým imperialistům. Keng ale mluvil hlavně k pražskému pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi, který podle něj jedná nevhodně v tématech týkajících se čínské suverenity a klíčových zájmů včetně otázek ohledně Tchaj-wanu a Tibetu. Ano, i Keng si nejspíš všiml Hřibových selfíček z jeho nedávného turné po Tchaj-wanu.

Čínský mluvčí takto reagoval na otázku, jestli může potvrdit, že Čína podnikla opatření proti protičínským akcím pražského magistrátu a primátora. Tím Číňané samozřejmě myslí hlavně pokus o změnu „sesterské smlouvy“ mezi Prahou a Pekingem, z níž chce pražská koalice vyhodit uznání jednotné Číny. Číňanům ale určitě neuniklo ani to, že pražská koalice začala na magistrátu vyvěšovat tibetskou vlajku, když už se přes půl století snaží z Tibetu udělat Čínu a z dalajlámy mezinárodního psance.

A mimochodem: Číňané už si také začali zvykat, že česká policie při pražských návštěvách čínského prezidenta radši předává dozor nad veřejným pořádkem čínským agentům, takže se do tibetské vlajky musí balit i Miroslav Kalousek, do nějž byste to fakt neřekli. Ostatně jeho nástupce v čele TOP 09 Jiří Pospíšil hned reagoval na Kengovu méně přátelskou pražskou zdravici následujícími slovy: „Vyzývám tedy soudruhy z Číny, aby konečně začali dodržovat lidská práva a přiblížili se standardům západních demokracií. Pak budou vztahy mezi Čínou a Prahou bezproblémové.“

V Pekingu teď Pospíšilovu radu jistě bedlivě analyzují. A pražské koalici v čele s Hřibem se přitom určitě náramně smějí, protože takhle hloupě a zbytečně si na Čínu nevyšlápl ani Donald Trump. I on dobře ví, že v politice vždy platí něco za něco. A ne něco za nic, protože to není byznys, ale jen hloupost. A právě tu v jednání s Čínou předvádí pražská koalice v čele s Hřibem. Ponechme stranou vyvěšování tibetské vlajky na pražské magistrátu, jemuž se smějí i „normální“ členové pražské koalice, tedy nečlenové Pirátů a Prahy sobě: to je jen kolorit.

Změna „sesterské smlouvy“ mezi Prahou a Pekingem je ale jiná liga. V podstatě stejnou smlouvu má s Čínou podepsanou nejen Česko, ale i většina světa. Pokusem o zrušení klauzule o uznání jednotné Číny pražská koalice vůbec nic nezíská, naopak. Číňané na oplátku zrušili velké čínské turné Pražské filharmonie, která už měla podepsanou smlouvu.

Ostatně právě to teď nejvíc ukazuje Hřibovu naivitu. Podle něj zrušení turné ukazuje, že „Čína není spolehlivý obchodní partner,“ napsal Novinkám v reakci na Kenga. S kým si asi myslel, že má tu čest: s Haiti? To ale bohužel není vše. Pirátský primátor zcela vážně hájí pokus o změnu tzv. sesterské smlouvy s Pekingem slovy o kulturním „apolitickém partnerství“. To si fakt pořád ještě nevšiml, že už je politik a že v Číně je politikou i účes většiny soudruhů? Jestli chce kulturní „apolitické partnerství“, může klidně podepsat smlouvu se Šlágr TV a rázem má plný Staromák fanoušků Dua Jamaha.

Chytří politici hrají se stále agresivnější Čínou pokryteckou diplomatickou hru, z níž obvykle profitují obě strany. Hřib a spol. s Čínou rozehráli naivní partii zbytečných gest, kterou Praze jen uškodí. Co ale taky čekat od koalice zbytečných gest? Noční starosta, boj o novoroční ohňostroj, zrušení služebních aut a jejich používaní potají či vyvěšování tibetské vlajky – to všecho možná lahodí „lidičkám“ z Letné, život Pražanů tím ale nijak nezlepší.