Holec: Prodavač strachu Tomio je král českých extremistů | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Tak už je to „státně“ oficiální druhý rok po sobě: nejlepší – anebo spíš nejhorší - prodavač strachu v Česku je šéf sekty SPD Tomio Okamura. Znovu to vyplývá z nové zprávy ministerstva vnitra o projevech extremismu za loňský rok, podle níž hrálo v šíření rasové, etnické a náboženské nenávisti první housle právě hnutí SPD. To podle dokumentu dokonce zastínilo i tradiční pravicové extrémisty, jejichž význam naopak dál upadá.