Holec: Promarní opozice i koronavirus? Průzkumy ukázaly, v čem se přepočítala | info.cz

Jednak tu máme čerstvý volební model, který – překvapivě – žádné překvapení navzdory nouzovému stavu nepřinesl. Musíme ale dodat, že drtivou většinu odpovědí agentura STEM sesbírala ještě před krizovými opatřeními, takže jen stručně: První ANO s víc než 30 %, pak s velkým odstupem Piráti, ODS, SPD, KSČM, ČSSD, STAN a lidovci. TOP 09 nejspíš mimo sněmovnu. Na to, jak s náladami voličů zamávaly zavřené hospody nebo ztráta práce, si zkrátka ještě musíme počkat.

Vládu, kterou navzdory slávě Hamáčkova červeného svetru stále zosobňuje „nenáviděný“ Babiš, charakterizují ale i jiné krizové výzkumy STEM provedené pro Seznam Zprávy. Podle jednoho si 83 procent lidí myslí, že kabinet i přes různé dílčí problémy krizi zvládá a zavádí správná opatření, zatímco zhruba třetina respondentů se kvůli tomu obává o demokracii.

Právě údajné ohrožování demokracie ze strany Babiše bylo dlouhé měsíce leitmotivem opozice i „chvilkařů“ ještě předtím, než nás vláda preventivně „zamkla“ doma. Opozice teď proto s velkou nadějí naskočila alespoň na nepovedený „domácí úkol“ ministra obrany Lubomíra Metnara, který zrovna v době nouzového stavu dodal vládě zprávu popisující, jak by se příště teoreticky dalo v podobných situacích dát moc do rukou premiéra. „Zelený mozek“, popsali někteří jeho cit pro správnou chvilku. Metnar sice obratem přiznal, že to zvoral a že „načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu bylo nešťastné,“ ale hned po krizi by ho v ANO měli poslat na nějaký záložácký kurs politického instinktu a timingu. Jen pro jistotu…

Čísla STEM každopádně ukazují, že opozice hněte neperspektivní téma. Přes 60 procent respondentů si totiž myslí, že by hranice měly zůstat zavřené minimálně do konce roku, nebo ideálně ještě déle. Příští zimu bychom se tak místo v Alpách sešli nejspíš na nekonečných svazích areálu Monínec.

Na předpovědi politických dopadů koronaviru je samozřejmě ještě brzy a nejspíš je zatím nezná ani Tomio Okamura, který vždycky vidí nejdál. Opozice má ale jednu velkou nevýhodu: musí budit dojem, že spolu s vládou situaci zachraňuje, což poznáte i z toho, že velkoryse trumfuje téměř všechna její záchranná opatření, současně si ale musí cynicky přát, aby vláda selhala a ekonomická situace lidí se zhoršila natolik, že i ANO najede na sestupnou trajektorii a spadne z 30procentní, zdánlivě nedobytné hradby.

„Podporovat vládu a klást správné otázky,“ popsal práci opozice v podobných krizích deník Financial Times. Naše opozice sice vládu ještě podpořila, když ve sněmovně hlasovala pro její první záchranný ekonomický balík, v posledních dnech se ale vrátila ke starému dobrému džihádu, když současně vládní opatření zpochybňuje. Měla by si ale dávat pozor. Pokud většina lidí koronavir nejen ekonomicky přežije, budou za to děkovat hlavně vládě. A to, i když je nepustí třeba ani na Slovensko.