Holec: „Pučistovi“ Klausovi se vzbouřil mozek | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Exprezident Václav Klaus dal rozhovor Novinkám, v němž mimo jiné řekl: „Mám hrůzu z toho, že lidé se v karanténě uvelebují. Řada lidí zjistila, že má slušný příjem a nemusí chodit do práce. Může sedět doma, chodit na procházky, věnovat se dětem a požitky jim plynou stejné, jako by normálně pracovali. Pokud to zvítězí, vidím to černě.“ Fakt? Profesor se nejspíš inspiruje sám sebou. Pro mnohé lidi totiž začíná být jediným „požitkem“, že nemají vůbec nic.

Ale popořadě. „Pokud první fáze byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli,“ popisuje Klaus koronavirovou krizi a dodává: „Bojím se následků, které to bude mít na další společenské žití. Až se dostaneme do postkoronavirové éry. Kolik věcí, zákazů už nám zůstane navěky? To, jak společnost bez povzdechnutí přijala sledování občanů digitální technologií a nikdo neprotestuje, považuji za velmi varovné.“

Ano, historie ukazuje, že podobné krize často normalizují to, co před nimi bylo nenormální. Všichni jsme si taky mysleli, že jedna pětiletá krize na Pražském hradě se Zemanem stačila...

Klaus se bojí, jak jsme teď bez vzpoury klidně přijali Velkého koronavirového bratra Ústředního krizového štábu, který nás teď v zájmu veřejného zdraví digitálně „trasuje“, jak se krizově říká digitálnímu špehování. Exprezident má pravdu, že kdyby chtěl jakýkoli krizový štáb náhodou suplovat po krizi vládu, protože se tak vládne snáz, měla by skutečně přijít vzpoura davů.

Na to ale nepotřebujeme Klause. Ten jako by spíš skromně vycítil, že by se mohl krizově „vrátit“. „Inspiroval mě předvčerejší noční e-mail jednoho docenta, který řekl: Vy jste známá, viditelná a respektovaná osoba, že byste se do čela něčeho takového postavit měl. Zavrtěl jsem hlavou, ale já to vůbec nevylučuju, nebráním se, ale chtělo by to kolektivnější vedení,“ říká Klaus.

Klaus v rozhovoru ukázal, že začíná být podobně mimo jako prezident Zeman. A ne náhodou: stejně jako on žije celý život ve velkorysém pohodlí politiky nebo různých ústavů včetně toho vlastního, které vždycky platí někdo jiný. Takže je mu celkem jedno, co se děje „venku“. Moc v tomhle ohledu nepomáhají ani léta strávená na Pražském hradě, jak taky víme z historie. Zeman je obhájcem zavřených hranic i ekonomiky a podnikatelům bez příjmů v televizi moudře radí, aby si prostě vzali bezúročné půjčky. Klaus pro změnu zjistil, že „řadě lidí“ koronavirus vyhovuje, protože „můžou sedět doma, chodit na procházky, věnovat se dětem“.

Pravda, jen ty požitky nějak chybí. Klaus, teoretik kapitalismu, jenž celý život zůstal ušetřený jeho „neviditelné ruky“, miluje různé studie a průzkumy. Tady proto má jeden „koronáčový“. Provedl ho tým sociologa Daniela Prokopa a v podstatě potvrzuje Klausovu teorii: doma už sedí 34 procent lidí. Jen si to zřejmě moc neužívají. Patří totiž do skupiny těch, co ztratili či přerušili práci nebo pracují maximálně dvacet hodin týdně. Půlce domácností taky podle průzkumu klesl příjem a 28 procent dotazovaných se obává o ztrátu práce, hlavně v segmentu obchodu a služeb. Šestina lidí už má problém splácet své pravidelné výdaje, a dokonce zvažuje půjčku či prodej majetku.

Prostě ty požitky. Klaus v rozhovoru taky burcuje, že bychom měli vyjít do ulic. Přinejmenším on určitě, protože nic (ex)politikům neřekne tolik jako hlas ulice. I když, být Klausem, tak radši ještě chvíli počkám. Ulice jsou pořád ještě prázdné. „Řada lidí“ přeci sedí doma, protože se „uvelebili v karanténě“.