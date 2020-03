Holec: Pusťte Kalouska na finance a i koronavir bude vypadat jako rýmička | info.cz

Kalousek je původní profesí chemik a ti rádi postupují metodou pokusu a omylu. A jako omyl se bohužel na financích ukázal právě Kalousek. Ten se rozhodl postkrizovými lety 2010-13 prošetřit za každou cenu a výsledkem byla nejen nejhorší hospodářská recese v historii Česka, ale i spotřebitelská důvěra. Nebo jinak: Češi se i díky Kalouskovi báli až patologicky utrácet, když byly jejich peníze nejvíc potřeba, a prostě hodili na vlastní ekonomiku deku.

Česko sice přímo neprošlo finanční ani dluhovou krizí, Češi přesto za Kalouska věřili v budoucnost zhruba stejně jako Řekové, kteří vědí o dluhu své. A něco takového už chce fakt talent. Kalousek dlouho odmítal jakoukoli kritiku, když ale začal po skončení svého mandátu mluvit o zbytečném zabrždění ekonomiky i bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, rozvázal se jazyk i Kalouskovi: i on později přiznal, že to s plošnými škrty nejspíš přehnal. Byť mu s nimi tehdy vydatně pomohla ODS, s níž vládl. Právě její politici Kalouska tlačili ke škrtům výdajů, které měly Česku pomoci z recese, před čímž varovali i ekonomové. Výjimečně se nepletli.

Řekněme, že Kalouska tíží špatné svědomí, když teď naopak zkouší rozdávat peníze, které státní rozpočet logicky znovu nemá, protože žádná vláda na světě do něj nezapočítala zvláštní kapitolu „koronavirus“. Anebo je nyní exministr financí prostě rozdává proto, že za to samozřejmě nenese žádnou zodpovědnost: zastupuje opoziční stranu, co naposled sotva prolezla do sněmovny, a proto může být s veřejnými penězi méně konzervativně štědrý. Třeba jako kdysi Jiří Paroubek, který si nejspíš myslel, že se bankovky tisknou ve sklepě Lidového domu.

Kalousek ale bohužel znovu rozdává i strach, který v podobných krizích zabíjí ekonomiku hůř než tupé škrty. Opozice má určitě vládu kontrolovat i během krize, aby se v rámci ní třeba nevydala maďarskou cestou. Jenže Kalouskovi se buhužel přihodilo úplně to nejhorší: místo věcné vládní kritiky dál šíří svůj „antibabišovský“ džihád, který z něj mimochodem udělal nejméně populárního politika dávno před koronavirem. Kvůli údajně nedostatečné pomoci živnostníkům a podnikatelům teď premiéra na sociálních sítích označuje za „svini“ nebo „podlého podvodníka“ a ve sněmovně slibuje „vyšetřovací komisi“.

Takhle se naděje, kterou teď země nejen kvůli ekonomickému oživení potřebuje ze všeho nejvíc, určitě nerozdává. A dokazují to i poslední březnová data ČSÚ: podle nich se důvěra v ekonomiku v březnu snížila o více než tři procenta u podnikatelů i spotřebitelů. To v praxi obvykle znamená propouštění a konec utrácení i v době, až nás vláda zase pustí do obchodů. Nejspíš se tam všichni sejdeme u regálu slev – pokud vůbec. Poslední data totiž ukazují i to, že Češi rychle odkládají většinu investic.

A mimochodem, největší ironie na tom všem je to, že Babiše teď nejvíc honí zrovna Kalousek, který z něj tolik udělal nejpopulárnějšího politika a z ANO dominantní politickou sílu. A který taky pomohl kdysi dominantní pravici k číslu 16,63. Jestli nevíte, co to je, tak tohle: tolik procent hlasů v roce 2017 společně utrhly ODS a TOP 09, které ještě v roce 2010 dohromady volilo téměř 40 procent voličů. Někde se něco „sviňsky“, můžu-li si bezplatně vypůjčit Kalouskův státnický jazyk, zvrtlo.