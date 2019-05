Holec: Pusťte nás na ně a pustíme na vás hrůzu. Pohádka o Pirátech skončila | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Pamatujete ještě na „kluky“ a „holky“ z Pirátů, co před volbami křižovali Česko se sloganem „Pusťte nás na ně“? Voliči je vyslyšeli a pustili nejen do sněmovny, ale navrch udělali z neznámého Zdeňka Hřiba pražského primátora. Chvíli to byla i legrace. Teď ale skončila a vystřídala ji hrůza.

Nejstrašidelnější je samozřejmě pirátské angažmá podplukovníka a detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu Jana Šmída. Ten byl vloni za Piráty zvolen děčínským zastupitelem a teď se ukázalo, že současně straně pomáhá i s vnitrem a bezpečností. Což je něco na způsob policejního pirátství, jak došlo i nejvyšším policejním šéfům. K pirátské politické guerille totiž už standardně patří i práce s neveřejnými informacemi, kterým se třeba v burzovním prostředí říká „insider information“ a za „práci“ s nimi se chodí i do vězení.

„Já osobně to považuji za zcela nepřípustné, navíc zákon o služebním poměru působení policistů ve prospěch jakékoliv politické strany striktně zakazuje. Pokud se věc prokáže, směřuje k propuštění policisty ze služebního poměru,“ komentoval Šmídovo politické angažmá prezident policie Jan Švejdar. A podobně mluvil i ředitel NCOZ Jiří Mazánek – ani podle něj podobné angažmá není v pořádku.

Ano, práce s citlivými policejními informacemi je běžnou součástí politiky dávno, jak dokazují i různá politická „kompra“ včetně tzv. Kubiceho zprávy. Až Piráti ale praxi de facto legalizovali, když policejního podplukovníka rovnou vzali i do svého týmu pro vnitro a bezpečnost. Řekněme, že to udělali v rámci své transparentnosti. Piráti se totiž vážně hájí tím, že o všem pořizují zápis.

„Děláme to proto, aby naše návrhy nebyly odtržené od reality. O všem zveřejňujeme zápisy. Kéž by to byl na české politické scéně standard,“ vysvětlil Šmídovo angažmá pirátský poslanec Lukáš Kolářík. Ještě že tak. Třeba by mohli zápisy o svých akcích zveřejňovat i zločinci, protože co je veřejné, to přece nemůže být zločin, ne? Od Pirátů nejspíš málokdo čeká něco jiného, ostatně jsou to piráti. A na ty nějaké zákony neplatí.

Rezervy ovšem někteří z nich mají i jinde, jak nám ukázal pirátský sekerník Jakub Michálek, který tradičně nezůstal pozadu. Na twitter napsal, že poslankyně ODS Jana Černochová „chodila s policejním prezidentem“, tak proč jí teď vadí, když policejní plukovník dělá pro Piráty? Michálek za to schytal salvu kritiky: „Nepoznaná úroveň primitivního buranství,“ nazval to Miroslav Kalousek, který toho už v politice viděl a provedl fakt hodně.

Zažil jsem v politice lecjaké nechutnosti. Ale přetřásat bývalé milostné vztahy svých kolegů a dávat je do roviny se stranickou agendou, to je dosud nepoznaná úroveň primitivního buranství. Myslíte, @JakubMichalek19, že z toho vyrostete, nebo je to program @PiratskaStrana? https://t.co/yNiq4ns4l1 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 23. května 2019

Kauza Šmíd ale ukazuje i pokrytectví ostatních stran, co si rády říkají demokratické. Většina z nich se v médiích netajila tím, že je poslední „pirátství“ zhrozilo. Kauza se sice dostala na sněmovní bezpečnostní výbor, pak ale v rámci společného tažení proti ANO daly tyto strany svorně od „případu Šmíd“ ruce pryč. A třeba podle lidovce Jana Bartoška nebyl nutný ani zmíněný výbor, protože je před volbami. Představte si teď na chvíli, kdyby to samé co Piráti udělalo ANO. Milionům chvilek pro demokracii by najednou nestačila ani všechna česká náměstí. Tak kde je teď sakra Tomáš Klus?

Ale zpět k pirátské transparentnosti, protože s tou jsme v uplynulých dnech měli tu čest hned dvakrát. Pražská koalice tento týden hlasovala o začátku výstavby metra D a právě primátor Pirátů Hřib prosadil, aby nehlasovala veřejně, ale tajně. „Důvody pro tajnou volbu nevidím a neuznávám. Překvapilo mě, že pro tajné hlasování byl pan primátor,“ popsala průběh hlasování radní STAN Hana Marvanová s tím, že nejen jí nikdo nevysvětlil, proč je hlasování tajné: prostě bylo. Hřib utíká před politickou zodpovědností už od nástupu do funkce, z níž si bere hlavně plat a byt. Tohle je ale nebezpečný precedent, který od zodpovědnosti „osvobozuje“ celou Prahu.

„Tohle by si nedovolil ani Pavel Bém. Každý má nést zodpovědnost,“ říká k tomu člen Spojených sil pro Prahu, které byly proti a které souhlasem s tajným hlasováním „zradil“ jen primátorský náměstek za TOP 09 Petr Hlaváček. Tajné hlasování o metru zavedené Hřibem a spol. může v praxi znamenat, že městské akciovky zodpovědné za velké projekty hodí klíčová rozhodnutí na radu města, která to pro jistotu odhlasuje anonymně. Zodpovědnost pak neponese vůbec nikdo. Hřib zatím k tajnému hlasování o metru mlčí, doufejme ale, že se už brzy někde objeví zápis z celé té tragikomedie. Už kvůli transparentnosti!