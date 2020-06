Holec: Šlachtova šlichta. Nejvíc pálí sám do sebe | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Novinář Josef Klíma sepsal s bývalým šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou knihu Třicet let pod přísahou. Prodává se už od dubna, provází ji poměrně nepřehlédnutelná kampaň. V souvislosti s velkým rozhovorem s expremiérem Petrem Nečasem, který tento týden publikoval server Česká justice, stojí za to se k ní vrátit. Je to totiž pěkná šlichta.

V jistém ohledu bývalý šéf protimafiánského útvaru nezklamal: pálí prostě na všechny, což se vždycky dobře prodává. Problém je, že nejvíc potrefený z toho vychází on sám.

Šlachta nejvíc proslul zásahem policejních těžkooděnců na Úřadu vlády v roce 2013, který vyústil v pád Petra Nečase a jím vedené koalice. A nejen to. Tím okamžikem skončila i docela dlouhá éra tradičních politických stran, které se v Česku střídaly, respektive držely u moci.

ODS v následných předčasných volbách „schytala“ sedmiprocentní výprask, z něhož se oklepala jen částečně, v posledních sněmovních volbách ji k podobným výsledkům následovala i ČSSD, zatímco TOP 09, která tehdy s Nečasem vládla, sotva prolezla do sněmovny. Šlachtův zásah začal éru Andreje Babiše, jehož do Strakovy akademie vynesla protikorupční rétorika mířená právě na tradiční partaje. Plukovník mu slušně nabil.

Ambiciózní Šlachta ve své knize s gustem pálí na ODS i na ANO, i když od nich rád bral vysoké funkce. Šéfa mocného protimafiánského ÚOOZ z něj pomohl udělat bývalý korunní princ ODS a její ministr vnitra Ivan Langer, zatímco funkci náměstka pátracího odboru Celní správy mu o řadu let později dal coby velkorysou záchranu Babiš.

K tomu pro ilustraci jen krátká pasáž ze zmíněného rozhovoru s expremiérem Nečasem, který tuhle Šlachtovu „zálibu“ obsáhle popisuje, když se vrací do roku 2010: „Sešel jsem se s ním a tehdejším ředitelem Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Liborem Vrbou. A tam si Šlachta řekl o pozici policejního prezidenta… Takhle natvrdo. Že to má domluvené, má podporu tehdejšího nepsaného šéfa Věcí veřejných Víta Bárty.“ Šlachta navíc ze své knihy vychází jako někdo, kdo si vůbec nepřipouští chyby ani netrpí zbytečnou loajalitou. Ještě jednou svědectví Nečase: Šlachta je klasický trafikant. A jiné za to honil. Teď najednou plive na Babiše, který se k němu choval loajálně. V podstatě se o něj postaral. To také něco vypovídá o charakteru Roberta Šlachty.“

Zásah ve Strakově akademii změnil poměry v zemi a vyvolal velká očekávání, co že to detektivové a státní zástupci dokázali odhalit, což ještě přiživila jejich památná tisková konference. Problém je, že po letech soudů z toho vlastně nic moc není a tahle velká očekávání se nikdy nenaplnila. Přesto dnes Šlachta říká, že by zpětně viděno jinak udělal jen tu tiskovku. „Neměli jsme žádného poradce, který by nám řekl: Kašlete na to, nevystupujte,“ vzpomíná na zlomový moment. Nulová reflexe a pochyby. Přitom může být rád, že za to nemá těžkooděnce doma on sám.

A podobně je to i s Babišem. Od něj se Šlachta nechal veřejně podporovat nejen během hodně horké letní policejní reformy v roce 2016, která proti sobě pro změnu postavila vládní ANO a ČSSD. A právě od něj nakonec vzal vysokou funkci na Celní správě, když předtím povýšeně odmítal všechny pracovní nabídky s tím, že si za své zásluhy zaslouží jen funkci policejního šéfa. Dnes už bývalý celní náměstek Šlachta říká: „S Babišem nebudu mít nic, leda snad že bych se vyhraňoval proti němu a proti jeho systému vládnutí.“

Šéfové policejních útvarů, které šetří i nejvyšší politickou kriminalitu, samozřejmě nemají mít vysoké politiky za kamarády. Pak by toho nejspíš moc nevyšetřili. Taky si na nich ale nemají dělat osobní reklamu, když zrovna potřebují oživit cenu svého jména, protože zrovna jako Šlachta veřejně vystupují s knihou o chystají se na vstup do politiky . Už jako vysoký policista měl Šlachta vždycky slabost pro drama, patos a velká slova. Ze „své“ knihy ale vychází jako někdo, kdo rád zapomíná a koho moc netrápí důsledky vlastních činů. Právě u bývalého vysokého policisty je to asi nejnebezpečnější. A stejně tak u případného budoucího politika.

