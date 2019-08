Holec: Šmarda je kudla v Hamáčkových zádech. Zraje v něm ale jisté osobní rozhodnutí | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Stále ještě kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda se o víkendu rozpovídal v rozhovoru pro deník Právo . Kromě spousty jiného zazněly dvě zajímavé věci: zaprvé, že kdyby se teď vzdal ministerské kandidatury, bodl by tím „zezadu“ do zad šéfa ČSSD Jana Hamáčka. A zadruhé, Šmarda slíbil v tomto týdnu vydat prohlášení, protože v něm prý „zraje“ jisté „osobní rozhodnutí“.

Šmarda se podobně nerozpovídal poprvé. Záhy poté, co z něj v ČSSD udělali kandidáta na ministra kultury, začal veřejně říkat, že na funkci nelpí a že kultuře vlastně moc nerozumí. Šmarda očividně nepochopil situaci a od začátku jako by dělal všechno pro to, aby ho prezident Miloš Zeman, jenž ho nechce ministrem jmenovat, mohl veřejně znesvěcovat. Takhle ostré náboje by totiž na twitteru stěží vymýšlel i jeho mluvčí a „viceprezident“ Jiří Ovčáček. Svým rezortům samozřejmě nerozumí většina ministrů, obvykle si to ale nechávají pro sebe.

Před pondělní schůzkou mezi Hamáčkem a premiérem Andrejem Babišem, jejímž jediným tématem byl on, do toho ale Šmarda šlápl znovu. Ironií je, že ve skutečnosti je bodnutím do Hamáčkových zad on sám, i když tentokrát jde o „kudlu“ v plné režii ČSSD, jak už to poslední dobou bývá. Hamáček totiž nikdy žádného Šmardu na kultuře nechtěl, protože nikdy ani nechtěl „sejmout“ Antonína Staňka. Ten se sice ve funkci občas zle trápil, zrovna odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta kvůli podivnému hospodaření si ale s Hamáčkem předem domluvil.

A oba ho spolu předem oznámili i Babišovi. Hamáček Staňka dokonce držel i poté, co po jeho hlavě v televizi zatoužil první místopředseda ČSSD Roman Onderka – a to i na následném setkání se signatáři petice za Staňkovo odvolání na Úřadu vlády. Jenže pak začali Staňkovu hlavu veřejně požadovat i další členové ČSSD, až mu 13. května radši vrazil „kudlu“ do zad i Hamáček. A to přesto, že ve stejný den poslala ministerstvu kultury dopis Transparency International, v němž uvádí, že Staněk byl ve výčtu chyb v hospodaření Národní galerie ještě zbytečně střízlivý.

Šmarda by teď Hamáčka nepříjemného bodnutí do zad nejlíp zbavil tím, kdyby s kandidaturou na ministra kultury sám sekl, jak mu ostatně začíná radit stále více členů ČSSD. A taky rodina, což Šmarda přiznává v rozhovoru. Ano, Zeman se poslední dobou nebezpečně osvobozuje od Ústavy a naplňuje svůj nenápadný předvolební slib (ten trousil na různých besedách s lidmi), že přímo volený prezident prostě jen nesedí na Hradě, ale vládne. Problém jménem Šmarda si ČSSD nicméně způsobila pouze sama svou nejednotností a rozhádaností.

Možná ale Šmarda znovu všechny překvapí ve svém slibovaném prohlášení, kdo ví. To se chystá vydat ještě před pátečním jednání předsednictva ČSSD, ohledně vzdání se kandidatury na ministra kultury ale zůstává tajemný. „Nic takového neříkám. Jen říkám, že si nemyslím, že se do jednání předsednictva něco zásadního stane, kromě toho, že chci vydat jedno prohlášení, ale až ve mně uzraje,“ řekl Šmarda v rozhovoru. Musí to být fakt agonické zrání.