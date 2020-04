Holec: Sněmovní válka o nouzový kalendář aneb Nemáš datum, neexistuješ | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Sněmovna včera prodloužila nouzový stav hezky podle kalendáře KSČM do 17. května. Komunisti by se mohli radovat, že je po jejich, kdyby ale ze sebe předtím neudělali nesvéprávnou bandu. A plná dobrého humoru byla i opozice...

Ale popořadě. Vláda sněmovnu žádala o prodloužení nouzového stavu do 25. května, tedy o měsíc. Opozice nejdřív řekla, že pro tenhle plán nedá jediný hlas – tedy přinejmenším dokud od kabinetu neuslyší řádné vysvětlení a odpovědi. Neslyšela. Ale taky zjistila, že se z nouzového stavu dá vytřískat „nouzová“ mediální pozornost, která během krizí náleží spíš exekutivě, a začala se proto prát o kalendář.

Téměř každá z opozičních stran tak najednou přišla s vlastním datem, do kdy na delší „nouzi“ kývne, což musela být pěkná fuška: opoziční strany většinou připouštěly maximálně dva týdny a vzhledem k tomu, kolik jich ve sněmovně sedí, bylo v kalendáři hodně těsno.

Politici prostě zjistili, že právo na nouzovou tiskovku se odvíjí od vlastního data „nouze“, a svých patnáct brífinkových minut slávy si proto řádně užili. Díky tomu teď víme, že třeba Piráti vládu „bonznou“ snad všem státním institucím včetně NKÚ a FAÚ. Člověk při tom festivalu marnosti samozřejmě pochopil, proč chce opozice co nejkratší prodloužení nouzového stavu: primárně se zkrátka hrálo o mediální pozornost. A čím kratší prodloužení nouzového stavu, tím větší šance na brzký nový brífinkový kolotoč.

Nikdo ovšem netrumfne komunisty, kteří vládu drží drží na nohou. Kdysi u nás ve vlastním „nouzovém stavu“ vládli čtyřicet let, a proto by teď jen málokdo čekal, že budou mít s vládním měsícem navíc problém. Ostatně i výkonný výbor partaje zaúkoloval soudruhy poslance, aby vládě na delší lhůtu kývli, když už je to jejich vláda. Jenže poslanci KSČM nejspíš zapomněli, za jakou stranu ve sněmovně sedí, a vzbouřili se.

I oni nejspíš chtěli právo na další nouzovou tiskovku, a proto Filip během jednání sněmovny dramaticky ohlásil, že se jdou radit. Musela to být fakt vzpoura mozků, protože zakrátko komunisti přišli s termínem 17. května. Tedy s tím samým, o kterém už o den dřív mluvil pro INFO.CZ coby o kompromisu Jiří Dolejš. Svým způsobem jim rozumím, lepší termín na ně prostě už nezbyl. ODS i SPD chtěly prodloužení o týden, STAN o deset dní, lidovci mezi sedmi a deseti dny a TOP 09 řekla, že bude ve sněmovně vše sledovat a teprve pak uvidí.

Komunisti tak nakonec utrpěli klasické Pyrrhovo vítězství. Protože nabídli největší prodloužení nouzového stavu, vzala vláda jejich datum i hlasy. Jinak ale ukázali, že se na rozdíl od ostatních stran neumějí dohodnout ani mezi sebou. Každopádně to byl ve sněmovně další méně důstojný den. A mimochodem: jestli se „demoblok“ neumí domluvit ani na jednom společném datu, jak se pak má sjednotit proti Babišovi?