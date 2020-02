Holec: Stará garda uklízí vlastní „svinčík“. Odpadlíci ODS chtějí dávat zemi do pořádku | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Pražská pivnice Magister Kelley slibuje alchymistický zážitek. Své Opus magnum tu po večerech skládá stará garda politiků ODS a do médií sem tam zahrozí, že to se svým návratem do politiky myslí snad i vážně. Nezbývá než doufat, že je to jen zlý rudolfínský sen.

„Už jsme se na to zkrátka nemohli dívat. Řada našich kolegů je schopna se probudit a říct – no tak dobře, tak se do toho dáme a tu republiku dáme do pořádku. My víme, co a jak,“ prohlásil za tenhle spolek bývalý politik ODS a Svobodných Jiří Payne v rozhovoru pro Seznam Zprávy. A rovnou všechny ujistil, že si uvědomuje, že „devadesátky“ jsou fakt pryč: „Nejde nám o návrat zpátky do 90. let. Ale mnozí nám říkají: Proboha, něco s tím udělejte, vy nemůžete odejít do důchodu, tady už není nikdo, kdo by té politice rozuměl.“

Rozhovor s Paynem a dalšími veterány-renegáty ODS by si někdo mohl s ohledem na kulisy vykládat tak, že si pánové prostě dali trochu moc silných piv a začali blouznit. To se v politice ostatně stává, třeba superguru Věcí veřejných Vít Bárta míval nejlepší nápady po pár lahvích dobrého bordeaux, kdy se ve svém bytě na Klárově převtěloval v Napoleona. Jenže Payne a spol. to nejspíš myslí fakt vážně.

První zpráva o jejich comebacku proběhla médii už před pár týdny, to ale ještě tvrdili, že zas tak velké ambice nemají. „Jsme něco jako přípravný výbor a expertní tým, ale neznamená to, že zakládáme novou stranu. Dalo by se říct, že hledáme kolegy z devadesátých let, starou gardu. Země je v totálním marasmu a je potřeba, aby zasáhli zkušení pravičáci,“ řekl tehdy Právu člen „gardy od Magistra“ a exministr financí ODS Vlastimil Tlustý. Jenže podobných přípravných výborů je plná každá hospoda, nejvíc těsně před zavíračkou.

Teď už asi dotyční stranu zakládají a uvažují prý o názvech jako Experti, Víme jak, Zkušení nebo Nápadníci. Pro dokonalé zmatení publika to tedy oznamují v satirickém pořadu Jindřicha Šídla, ale i tak je vidno, že hospodská fantazie nezná mezí. K Tlustému s Paynem se ještě hlásí Petr Skokan nebo Michal Simkanič, šéf partaje Česká pravice, o níž jste nejspíš nikdy neslyšeli. A připojit by se prý mohl i Miroslav Macek, o kterém jste naopak už kdysi slyšeli až moc.

Pro zmíněnou partu by se nejlíp hodilo jméno Odpadlíci, protože skoro všichni odpadli od ODS: Tlustého kdysi „odpadl“ bývalý premiér a šéf ODS Mirek Topolánek, Payne se sám odpadl ke Svobodným, kde v podstatě neuspěl v žádných volbách (do europarlamentu šel jako náhradník na uvolněné místo), a Skokan dával po odchodu z ODS „republiku do pořádku“ s Bártou, což skončilo „blonďatou bestií“ Kristýnou Kočí a bizarním soudem o „půjčky“ na drahé kabelky. Takže je vidět, že dotyční politice fakt rozumí jako málokdo. Možná i proto už mají úhlavního nepřítele: ano, Andreje Babiše!

A taky přítele: spolek Milion chvilek pro demokracii. Byť „chvilkaři“ úplně nemusí považovat za přítele je. Jejich šéf Mikuláš Minář totiž nedávno zaúkoloval pravicovou opozici „vítězným sjednocením“ a Tlustý a spol. by ji leda dál tříštili. I kdyby po letošních senátních volbách náhodou došli k těm sněmovním v příštím roce a utrhli v nich klasicky „podprahové výsledky“ Payna a Simkaniče, určitě to nebudou ztracené hlasy pro Babiše, ale ztracené hlasy pro tradiční strany opozice.

Nicméně už jen fakt, že tohle všechno dotyční nejspíš myslí tak nějak vážně i mimo svou pivnici, nejvíc ze všeho ukazuje, že současná opozice nemá šanci. A že teprve z jejích povolebních trosek může vzniknout nějaká nová strana nezatížená toxickými personáliemi a politickými průšvihy. Když totiž svou novou šanci vycítí i takováhle parta, tak víte, že je fakt zle. Právě „staré gardě“ politiků z devadesátých let Babiš vděčí za svůj raketový politický vzestup a současnou dominanci.

Jejich dlouhou éru utnul nejen symbolicky zásah těžkooděnců na Úřadu vlády v roce 2013, po němž padla vláda premiéra ODS Petra Nečase. Zapomeňte teď na všechny bizarní soudy o kabelky Jany Nečasové, jimiž dnes tahle policejní monstrakce (ne)končí. Tradiční politické strany zdegenerovala moc a korupce a jejich pád by přišel tak jako tak, nakonec nic netrvá věčně. Policie to celé jen urychlila a dala tomu i potřebné milenecké drama.

ODS i ČSSD se postupně drasticky propadly a od té doby se vlastně jen permanentně snaží o záchranu či comeback, což je vlastně to samé. A lidovci, TOP 09 i STAN ve sněmovně sotva přežívají. Svým způsobem bude ale vlastně dobře, jestli Nápadníci – nebo jak si budou říkat – dojdou ke sněmovním volbám. Ani oni, stejně jako třeba Miroslav Kalousek, pořád nemůžou pochopit, že jejich éra prostě skončila, čímž jen oddalují nutný očistec a případnou obrodu. Po příštích volbách už to snad definitivně pochopí.