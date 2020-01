Holec: Státní smutek za Kuberu? Sám by se tomu vysmál | info.cz

A je jedno, jestli šlo o „dobrosery“, jak dobrácky říkal všem „pachatelům dobra“, nebo různé aktivisty, kteří tak rádi ukrajují naše individuální svobody. Navíc Kubera – a to nepíšu nijak neuctivě – nebyl žádný státník, k nimž u nás státní smutek tradičně patří. Drželi jsme ho jen za exprezidenta Václava Havla, jehož státní pohřeb se mimochodem zvrhl v takový kýč, že se z toho velký ironik života musí dodnes otáčet v hrobě. A za Karla Gotta, ale ten byl bůh.

Havlovi v historii přece jen patří o něco vyšší role než Kuberovi. Populární politik ODS byl dokonce opakem klasického státníka, tohle „státnictví“ prostě nebylo v jeho DNA. Nejlíp se ostatně cítil u sebe doma v Teplicích, mezi lidmi, kde si v hospodě dělal legraci ze všech lidských i politických nesmyslů. To byl mimochodem i jeho úspěšný recept na to, že tam jako starosta nebo primátor „diktoval“ úctyhodných 24 let.

Kubera to perfektně uměl s médii. Ostatně říkal, že by jednou rád dělal novináře, protože se prý většina z nás neumí ani správně zeptat. Měl intuitivní čich na kontroverzi, co dělá titulek a prodává, takže obvykle na kongresech ODS mediálně zastínil většinu svých „vyšších“ spolustraníků, kteří se u mikrofonu či před kamerou často zle trápí. To samozřejmě neuniklo mnoha hlavounům strany, a několikrát proto Kuberu žádali, aby šel do vedení ODS. Ten to ale vždycky odmítl s tím, že on nejvíc patří do Teplic, protože už je starší, neumí anglicky a podobně.

V podstatě sám své straně říkal: nejsem žádný státník, mé místo je doma v Teplicích a v Senátu. Proto by ho určitě víc než státní smutek potěšila lavička s popelníkem ve Valdštejnském paláci, kterou na Kuberovu památku navrhl šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. „Myslím, že by si to Jaroslav Kubera přál, že by se tomu zasmál, a jsem přesvědčen, že si to zaslouží,“ zdůvodnil to. Svatá pravda.

Ostatně i já si ze své poslední novinářské cesty za Kuberou pamatuju sbírku popelníků, kterou hrdě míval ve své primátorské kanceláři, kde se postavou drobný náruživý kuřák a bojovník za svobodu ztrácel ve vlastním šedém kouři. A nikdy nezapomenu na popelník ve tvaru plic, který tak krásně chrlal. Asi vás nepřekvapí, že ho Kubera dostal v Rusku.