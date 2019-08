Holec: Tady už si nevrznete! Drahé plody Hřibovy čínské naivity | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Pražskému pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi se sice permanentně hroutí magistrátní koalice, na zbytečná gesta si ale vždycky najde dost času. Teď za ně přišel už druhý účet: po orchestru PKF – Prague Philharmonia si v Číně nezahraje ani Pražákovo kvarteto, Číňané totiž zrušili i jeho velké říjnové turné. „Důvodem jsou mraky, které do vztahu mezi Prahou a Pekingem vtáhl pan primátor města Prahy,“ vysvětlil člen kvarteta Josef Klusoň .

Těmi mraky samozřejmě myslí Hřibovy postoje k Číně. Primátor rád jezdí na Tchaj-wan, odkud zásobuje média selfíčky, na Staroměstské radnici předává klíče tibetským vůdcům a na magistrátu se pro změnu fotí s tibetskou vlajkou. A to není vše. Pod jeho vedením Praha chtěla z tzv. sesterské smlouvy s Pekingem vyhodit klauzuli o uznání jednotné Číny.

Zmíněnou sesterskou smlouvu s Číňany podepsala předchozí pražská koalice, která tím následovala celé Česko. I to oficiálně uznává „jednu“ Čínu, což je běžné diplomatické pokrytectví, které s Číňany hraje většina světa. Některé země doufají, že je tak stále silnější Čína nenapadne, jiné to dělají hlavně kvůli byznysu. Hřib to nejspíš dělá hlavně proto, aby si Pražané mysleli, že kromě koaličních průšvihů i něco dělá.

A pravda, daří se mu to. Ještě před Pražákovým kvartetem dostala v Číně zaracha i Pražská komorní filharmonie (PKF – Prague Philharmonia), které Číňané zrušili letošní podzimní turné se 14 koncerty. Filharmonici nejdřív s Hřibem veřejně nebojovali, protože jim slíbil domluvit koncerty jinde včetně Tchaj-wanu, kde prý během své nedávné návštěvy navázal spoustu kontaktů. A možná i doufali, že to za něj s Číňany vyžehlí vyšší politici včetně ministra zahraničí. Jenže nikdo nic nevyžehlil, Čína totiž není Černá Hora. A ani Hřib samozřejmě žádné „kompenzační“ koncerty nedomluvil.

Teď proto PFK žádá po Hřibovi finanční kompenzaci, jíž chce primátor řešit sníženým nájmem za její koncerty v Obecním domě. De facto na to tedy doplatí Pražané. Největší ironie ale je, že Pražská komorní filharmonie není městským orchestrem, byť má Prahu v názvu a dostává od města granty. A Pražákovo kvarteto se pro změnu jmenuje po svém zakladateli Josefu Pražákovi a s Prahou nemá vůbec nic společného. To se ovšem ztratilo někde v česko-čínském překladu.

A mimochodem: kdyby Hřib fakt chtěl pro Pražany něco ohledně Číny udělat, měl by místo zrušených koncertů českých hudebníků zařídit, aby se čínští turisté v zoufale přeplněné Praze nechovali jako v Číně, kde mají trochu víc místa i jiné zvyky. Možná by mohl do sesterské smlouvy s Pekingem radši dostat tohle.