Holec: Tomio prý není Pitomio. Jenže jak mu říkat? | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Tak tomu se říká načasování. Ústavní soud v době koronavirové krize řešil kápa SPD Tomia Okamuru. Ten se před časem obrátil na justici s tím, že není žádný „Pitomio“, kterého z něj udělal týdeník Reflex, jenže soudy v podstatě rozhodly, že je. Okamura se ale nevzdal a vzal to až k Ústavnímu soudu, který se politika zastal a řekl, že... Že se to celé vrátí k soudu, který označení „Pitomio“ minule odsouhlasil.

Pro připomínku: jestli je Okamura opravdu „Pitomio“, se předtím zabýval i Nejvyšší soud. A ten pro změnu rozhodl, že na zkomolení jména i jeho spojení s hanlivým výrazem musíme pohlížet podobně jako na kreslenou karikaturu, která taky zveličuje, přehání a ironizuje, jen místo jména pracuje s podobou. A pokud stojí na reálném základě a nepřekračuje meze přiměřenosti, je přípustná. Neboli: „Pitomio“ k Tomiovi prostě sedí, protože stojí na reálném základě.

Ústavní soud to ale vidí jinak. „Prosazování aktivistického přístupu nebo kampaně zaměřené na konkrétní osobu jen s cílem ji difamovat, nadto způsobem vybočujícím z obecně uznávaných pravidel slušnosti, a znevýhodnit ji tak v politickém boji o veřejnou funkci, nemůže požívat soudní ochrany,“ odůvodnil své rozhodnutí vrátit „Pitomia“ na začátek. Těžko říct, Okamura se totiž permanentně „difamuje“ sám, když v politice vede aktivistickou kampaň vybočující z „obecně znávaných pravidel“ příčetnosti.

Jen pro příklad: V době, kdy Česko zachvátil koronavirus a vláda řeší, kde vzít peníze na záchranný ekonomický balík, přijde Okamura s originálním nápadem. „Pokud škody po koronaviru napočítáme minimálně na desítky miliard, pak za škody z války s úroky za 80 let nám Německo dluží 15 tisíc miliard korun,“ napsal Okamura ve svém posledním lamentu, kde si jako obvykle stěžuje, že mu prý v České televizi nařídili osobní karanténu a nezvou ho. Škoda: určitě by teď nebylo od věci vypravit dalšího Ruslana do Německa, aby nám tam vyzvedl „15 tisíc miliard korun“.

A mimochodem: vzpomenete si ještě na chudáka důchodce Jaromíra Baldu, který kvůli Okamurovu permanentnímu „džihádu“ kácel stromy na koleje na Mladoboleslavsku? Velký nadšenec a podporovatel SPD za to schytal čtyři roky. Řekněme, že prostě podlehl Okamurově rétorice „vybočující z obecně uznávaných pravidel“. Proč tedy šéfovi SPD nedopřát stejnou medicínu? A vůbec: jak vlastně „hezky česky“ říkat někomu, kdo dokáže i následující? „My to máme v programu, protože je to náš národní nápoj a já si myslím, že by to bylo úplně v pořádku,“ odpověděl Okamura před posledními sněmovními volbami na otázku, proč chce daňově zvýhodnit pivo. „Návrh ministra financí Andreje Babiše na snížení DPH u piva je čistý politický populismus,“ zamyslel se pro změnu, když to samé navrhnul někdo jiný.

Podle Ústavního soudu musí i média víc oddělovat „kritiku jednotlivce od kritiky jeho názorů a postojů“. Problém je, že u Okamura natolik splývá dílo s umělcem, že to je nemožné.